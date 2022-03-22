Дефицит лекарств в Украине – Радуцкий рассказал, когда его ликвидируют

В Украине пополнят запасы йода, дефицит которого возник в аптечной сети из-за военных действий. Речь идет о более чем 2 млн новых дозах вещества. Нехватку лекарства спровоцировали логистические проблемы.

Об этом 22 марта 2022 года в эфире единого телемарафона сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Такая ситуация возникла и с безрецептурными успокаивающими.

– Эти медпрепараты преимущественно отечественного производства. Все украинские предприятия фармацевтической отрасли уже наладили их производство. Думаю, в ближайшие дни их будет достаточно в аптеках, — отметил Михаил Радуцкий.

Страна также закупила гормональные препараты, в ближайшие дни их также доставят в аптеки.

По словам Радуцкого, в ближайшее время лекарства доставят в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

Напряженная ситуация на рынке лекарств возникла из-за войны войны в Украине. Значительно возросло количество людей, которым нужно оказывать помощь, однако врачи пытаются спасти здоровье и жизнь каждого.