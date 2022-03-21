В Украине запретили применять лекарственные средства, произведенные в Республике Беларусь.

Действие отдельных регистрационных удостоверений приостановлено приказом Министерства здравоохранения от 19 марта 2022 года.

Речь идет о 39 лекарственных средствах, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес или адрес места деятельности в этой стране.

Как отмечают в профильном ведомстве, отказ от белорусских препаратов вообще не отразится на обеспечении украинцев лекарством.

Граждане страны всегда могут найти в аптеках аналоги, произведенные компаниями других стран.

В Украине с 24 февраля 2022 года идет война. Россия жестоко напала на страну ночью, обстреливает мирные города, из-за чего гибнут мирные жители, в том числе женщины, пожилые люди и дети.

Белоруссия выступила союзником в кровавом замысле Путина. Кстати, эти страны находятся в меньшинстве. Ведь мир в целом осуждает полномасштабное вторжение России в Украину, убийство гражданского населения, разрушение инфраструктуры городов.