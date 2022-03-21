В Україні заборонили застосовувати лікарські засоби, виготовлені у Республіці Білорусь.

Дію окремих реєстраційних посвідчень припинено наказом Міністерства охорони здоров’я від 19 березня 2022 року.

Йдеться про 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу чи адресу місця виробництва у цій країні.

Як зазначають у профільному відомстві, відмова від білоруських препаратів взагалі не позначиться на забезпеченні українців ліками.

Громадяни країни зажди можуть знайти в аптеках аналоги, вироблені компаніями інших країн.

В Україні з 24 лютого 2022 року триває війна. Росія жорстоко напала на країну вночі, обстрілює мирні міста, через що гинуть звичайні українці, серед них – жінки, літні люди та діти.

Білорусь виступила союзником у кривавому задумі Путіна. До речі, ці країни перебувають у меншості. Адже світ загалом засуджує повномасштабне вторгнення Росії до України, вбивство цивільного населення, руйнування інфраструктури міст.