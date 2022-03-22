Дефіцит ліків в Україні – Радуцький розповів, коли його ліквідують

В Україні поповнять запаси йоду, дефіцит якого виник в аптечній мережі через воєнні дії. Йдеться про понад 2 млн нових доз речовини. Нестачу ліків спровокували логістичні проблеми.

Про це 22 березня 2022 року в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Така ситуація виникла і з безрецептурними заспокійливими.

– Ці медпрепарати переважно вітчизняного виробництва. Усі українські підприємства фармацевтичної сфери вже налагодили їх виготовлення. Думаю, найближчим днями їх також буде достатньо в аптеках, – зазначив Михайло Радуцький.

Країна також закупила гормональні препарати, найближчими днями їх також доправлять до аптек.

За словами Радуцького, найближчим часом ліки доправлять до регіонів, де тривають активні бойові дії.

Напружена ситуація на ринку ліків виникла через війну в Україні. Значно зросла кількість людей, яким треба надавати допомогу, проте лікарі намагаються врятувати здоров’я та життя кожного.