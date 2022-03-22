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Дефіцит ліків в Україні – Радуцький розповів, коли його ліквідують

22 Березня 2022, 10:06
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
йод
Джерело: Depositphotos

В Україні поповнять запаси йоду, дефіцит якого виник в аптечній мережі через воєнні дії. Йдеться про понад 2 млн нових доз речовини. Нестачу ліків спровокували логістичні проблеми.

Про це 22 березня 2022 року в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Така ситуація виникла і з безрецептурними заспокійливими.

– Ці медпрепарати переважно вітчизняного виробництва. Усі українські підприємства фармацевтичної сфери вже налагодили їх виготовлення. Думаю, найближчим днями їх також буде достатньо в аптеках, – зазначив Михайло Радуцький.

Країна також закупила гормональні препарати, найближчими днями їх також доправлять до аптек.

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За словами Радуцького, найближчим часом ліки доправлять до регіонів, де тривають активні бойові дії.

Напружена ситуація на ринку ліків виникла через війну в Україні. Значно зросла кількість людей, яким треба надавати допомогу, проте лікарі намагаються врятувати здоров’я та життя кожного.

Джерело
Укрінформ
Теги
Ліки , Михайло Радуцький
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