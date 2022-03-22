Через війну в Україні можуть бути проблеми з вакцинацією дітей, проте щеплення надзвичайно важливі. Особливо у такий період.

Про їхню важливість розповіла педіатр Надія Тутаєва.

– Навіть у такий час вакцинація є дуже важливою, бо інфекції нікуди не поділися, а відсутність щеплення у дітей збільшує ризики спалаху інфекцій, – говорить Надія Тутаєва.

Які хвороби загрожують:

кашлюк (особливо небезпечний для дітей під час перших років життя);

правець (під час війни, на жаль, багато людей можуть отримувати травми);

кір (згадайте епідемію у 2017-2018 роках);

поліомієліт (людина може втратити можливість ходити та повноцінно дихати).

Саме тому важливо не зволікати, а записати дитину на щеплення – у безпечних містах України чи за кордоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Педіатр Надія Тутаєва (@pediatr_nadiia)

Також варто пам’ятати про небезпеку пересування вулицями населених пунктів під час війни та ризик обстрілів лікарень. Потрібно зважити всі ризики і лише тоді діяти.