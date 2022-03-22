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Під час війни зростає ризик епідемій – чому не варто забувати про вакцинацію дітей

22 Березня 2022, 11:11
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Під час війни зростає ризик епідемій – чому не варто забувати про вакцинацію дітей
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні можуть бути проблеми з вакцинацією дітей, проте щеплення надзвичайно важливі. Особливо у такий період.

Про їхню важливість розповіла педіатр Надія Тутаєва.

– Навіть у такий час вакцинація є дуже важливою, бо інфекції нікуди не поділися, а відсутність щеплення у дітей збільшує ризики спалаху інфекцій, – говорить Надія Тутаєва.

Які хвороби загрожують:

  • кашлюк (особливо небезпечний для дітей під час перших років життя);
  • правець (під час війни, на жаль, багато людей можуть отримувати травми);
  • кір (згадайте епідемію у 2017-2018 роках);
  • поліомієліт (людина може втратити можливість ходити та повноцінно дихати).
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Саме тому важливо не зволікати, а записати дитину на щеплення – у безпечних містах України чи за кордоном.

 

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Публикация от Педіатр Надія Тутаєва (@pediatr_nadiia)

Також варто пам’ятати про небезпеку пересування вулицями населених пунктів під час війни та ризик обстрілів лікарень. Потрібно зважити всі ризики і лише тоді діяти.

Теги
Війна в Україні , Вакцинація , Календар
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