Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом врегулювало питання надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану. Це стосується тих, хто переїхав або вимушено змінив місце проживання.

Згідно з наказом, громадянин зі статусом внутрішньо переміщеної особи, може бути прийнятий в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо ця установа має можливість забезпечити відповідне лікування.

Всі постачальники медичних послуг зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до них звертаються за місцем фактичного знаходження.

Постачальники першої медичної допомоги (ПМД) повинні забезпечити:

ведення обліку переміщених осіб, які звертаються для отримання первинної медичної допомоги;

надання первинної медичної допомоги та медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані з числа переміщених осіб;

проведення вакцинації відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень.

Разом з тим, надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у невідкладному стані, а також проведення їм та їхнім дітям вакцинації відповідно до календаря профілактичних щеплень не потребуватиме наявності у таких пацієнтів декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Тобто у певних випадках постачальники медичних послуг, до яких звернулися переміщені особи, не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації.

Цей наказ діє на період воєнного стану на всій території України. Інші накази МОЗ України наразі діють в частині, що не суперечить цьому нормативно-правовому акту.