Де можна напоротися на вибухонебезпечний предмет. Як себе вести при його виявленні. Чого ні в якому разі не можна робити. Відповіді на ці питання – у спеціальній пам’ятці, підготовленій експертами Міністерства охорони здоров’я України.
– Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Найбільш поширені з них: різні види протипіхотних мін, мінометні та протитанкові міни, артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат тощо, – зазначають експерти.
За їхніми словами, всі вони містять вибухові речовини і можуть спрацювати від тертя, удару або інших механічних впливів.
За даними Асоціації саперів і операторів протимінної діяльності Demining Solutions, в Україні на сьогодні потрібно розмінувати мінімум 82,5 тис. кв. км. Це майже 14% від усієї території України. Потенційно небезпечні –південь і схід країни, а також Київська та Чернігівська області
Де можна потрапити на небезпечну знахідку
Практично всюди. У містах ворог зазвичай мінує предмети, які можуть представляти хоч якусь цінність: мобільні телефони, зброю або її деталі, аптечки, дитячі іграшки та ін.
У містах і селах, окупанти використовують так звані розтяжки, які відразу непомітні для людини. Їх можуть застосовувати біля вхідних дверей до будинку тощо. Розтяжки також ставлять біля місць ведення бойових дій і знаходження військових позицій
ДСНС фіксує також випадки мінування тіл загиблих людей.
Алгоритмі дій у разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибухонебезпечний
Перш за все, потрібно пам’ятати, що не можна без необхідності намагатися проникнути в Покинуту ворожу техніку. Ні в якому разі не можна торкатися залишених окупантом речей.
- ні в якому разі не торкайтеся до знахідки і не дозволяйте це робити іншим;
- категорично забороняється переміщати вибухонебезпечні предмети, намагатися розбирати їх, вносити в приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми і т. д.;
- відійти від підозрілого предмета якнайдалі;
- якось позначити місце знахідки;
- негайно повідомити про небезпечну знахідку підрозділами ДСНС (за номером 101) або поліції (102);
- дочекатися приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вказати місце їх виявлення.
Пам’ятайте, невиконання цих вимог може коштувати вам життя.