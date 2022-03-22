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Майже 14% території України заміновано: що робити при виявленні вибухонебезпечних предметів

22 Березня 2022, 11:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дснс
Джерело: Depositphotos

Де можна напоротися на вибухонебезпечний предмет. Як себе вести при його виявленні. Чого ні в якому разі не можна робити. Відповіді на ці питання – у спеціальній пам’ятці, підготовленій експертами Міністерства охорони здоров’я України.

– Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Найбільш поширені з них: різні види протипіхотних мін, мінометні та протитанкові міни, артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат тощо, – зазначають експерти.

За їхніми словами, всі вони містять вибухові речовини і можуть спрацювати від тертя, удару або інших механічних впливів.

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За даними Асоціації саперів і операторів протимінної діяльності Demining Solutions, в Україні на сьогодні потрібно розмінувати мінімум 82,5 тис. кв. км. Це майже 14% від усієї території України. Потенційно небезпечні –південь і схід країни, а також Київська та Чернігівська області

Де можна потрапити на небезпечну знахідку

Практично всюди. У містах ворог зазвичай мінує предмети, які можуть представляти хоч якусь цінність: мобільні телефони, зброю або її деталі, аптечки, дитячі іграшки та ін.

У містах і селах, окупанти використовують так звані розтяжки, які відразу непомітні для людини. Їх можуть застосовувати біля вхідних дверей до будинку тощо. Розтяжки також ставлять біля місць ведення бойових дій і знаходження військових позицій

ДСНС фіксує також випадки мінування тіл загиблих людей.

Алгоритмі дій у разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибухонебезпечний

Перш за все, потрібно пам’ятати, що не можна без необхідності намагатися проникнути в Покинуту ворожу техніку. Ні в якому разі не можна торкатися залишених окупантом речей.

  • ні в якому разі не торкайтеся до знахідки і не дозволяйте це робити іншим;
  • категорично забороняється переміщати вибухонебезпечні предмети, намагатися розбирати їх, вносити в приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми і т. д.;
  • відійти від підозрілого предмета якнайдалі;
  • якось позначити місце знахідки;
  • негайно повідомити про небезпечну знахідку підрозділами ДСНС (за номером 101) або поліції (102);
  • дочекатися приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вказати місце їх виявлення.

Пам’ятайте, невиконання цих вимог може коштувати вам життя.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , вибухонебезпечні предмети , ДСНС , МОЗ України
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