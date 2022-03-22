Где можно напороться на взрывоопасный предмет. Как себя вести при его обнаружении. Чего ни в коем случае нельзя делать. Ответы на эти вопросы – в специальной памятке, подготовленной экспертами Министерства здравоохранения Украины.

— Взрывоопасные предметы представляют смертельную угрозу. Наиболее распространенные из них: различные виды противопехотных мин, минометные и противотанковые мины, артиллерийские и танковые снаряды, различные виды ручных гранат и тому подобное, — отмечают эксперты.

По их словам, все они содержат взрывчатые вещества и могут сработать от трения, удара или других механических воздействий.

По данным Ассоциации саперов и операторов противоминной деятельности Demining Solutions, в Украине на сегодня нужно разминировать минимум 82,5 тыс. кв. км. Это почти 14% от всей территории Украины. Потенциально опасные — юг и восток страны, а также Киевская и Черниговская области

Где можно попасть на опасную находку

Практически повсюду. В городах враг обычно минирует предметы, которые могут представлять хоть какую-то ценность: мобильные телефоны, оружие или его детали, аптечки, детские игрушки и др.

В городах и селах, оккупанты используют так называемые растяжки, которые сразу незаметны для человека. Их могут применять у входной двери в дом и тому подобное. растяжки также ставят возле мест ведения боевых действий и нахождения военных позиций

ГСЧС фиксирует также случаи минирования тел погибших людей.

Алгоритме действий в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывоопасный

Прежде всего, нужно помнить, что нельзя без необходимости пытаться проникнуть в заброшенную вражескую технику. Ни в коем случае нельзя касаться оставленных оккупантом вещей.

ни в коем случае не прикасайтесь к находке и не позволяйте это делать другим;

категорически запрещается перемещать взрывоопасные предметы, пытаться разбирать их, вносить в помещения, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.д.;

отойти от подозрительного предмета как можно дальше;

как-то обозначить место находки;

немедленно сообщить об опасной находке подразделениями ГСЧС (по номеру 101) или полиции (102);

дождаться приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и указать место их обнаружения.

Помните, невыполнение этих требований может стоить вам жизни.