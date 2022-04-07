Как дети разного возраста реагируют на стресс и как им помочь

Из-за войны в Украине, потери близких, переездов дети могут страдать от стресса. В то же время взрослые не всегда могут понять, что дети находятся именно в таком состоянии.

Как дети всех возрастов реагируют на стресс и как им помочь?

С рождения до 3 лет

Малыши могут быть раздражительными, агрессивными, плакать, пугаться непонятных звуков, криков, резких движений.

В таком возрасте они нуждаются в тактильном контакте, именно так можно им помочь.

Дети 4-6 лет

Они могут ощущать беспомощность и бессилие, бояться разлуки с родными, отказываться понимать ситуацию, погружаться в себя.

Им нужно обеспечить безопасность.

Школьники 7-10 лет

Такие дети могут страдать от чувства вины, неспособности что-либо изменить. Также они могут проявлять злобу.

Родителям нужно обсуждать с ребенком события и обеспечить ему безопасность.

Дети 11-13 лет

Раздражительность, страх, депрессия, агрессия – спектр возможных реакций.

С детьми такого возраста родителям можно открыто говорить о своих переживаниях и помогать им устанавливать социальные связи.

Подростки 14-18 лет

Могут фиксироваться опасное поведение, суицидальные мысли, реакции, напоминающие поведение взрослых.

С подростком следует делиться опытом, разговаривать, помогать снизить эмоциональное напряжение.

Родители должны понимать, что самочувствие ребенка во многом зависит от их состояния. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о собственном психическом и эмоциональном здоровье.

Источник: Елена Зеленская