Как дети разного возраста реагируют на стресс и как им помочь

Из-за войны в Украине, потери близких, переездов дети могут страдать от стресса. В то же время взрослые не всегда могут понять, что дети находятся именно в таком состоянии.
Как дети всех возрастов реагируют на стресс и как им помочь?
- С рождения до 3 лет
Малыши могут быть раздражительными, агрессивными, плакать, пугаться непонятных звуков, криков, резких движений.
В таком возрасте они нуждаются в тактильном контакте, именно так можно им помочь.
- Дети 4-6 лет
Они могут ощущать беспомощность и бессилие, бояться разлуки с родными, отказываться понимать ситуацию, погружаться в себя.
Им нужно обеспечить безопасность.
- Школьники 7-10 лет
Такие дети могут страдать от чувства вины, неспособности что-либо изменить. Также они могут проявлять злобу.
Родителям нужно обсуждать с ребенком события и обеспечить ему безопасность.
- Дети 11-13 лет
Раздражительность, страх, депрессия, агрессия – спектр возможных реакций.
С детьми такого возраста родителям можно открыто говорить о своих переживаниях и помогать им устанавливать социальные связи.
- Подростки 14-18 лет
Могут фиксироваться опасное поведение, суицидальные мысли, реакции, напоминающие поведение взрослых.
С подростком следует делиться опытом, разговаривать, помогать снизить эмоциональное напряжение.
Родители должны понимать, что самочувствие ребенка во многом зависит от их состояния. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о собственном психическом и эмоциональном здоровье.
Источник: Елена Зеленская