Как правильно вести себя с ребенком, которому довелось увидеть что-то страшное, из-за чего его страх не проходит и влияет на психоэмоциональное состояние.
Консультацию психолога по этому вопросу разместила в своем Telegram-канале первая леди Елена Зеленская.
Война — это всегда страх и неопределенность. К сожалению, в эти времена дети наравне со взрослыми переживают ужасы войны и могут стать свидетелями шокирующих ситуаций.
Как вести себя с ребенком, который увидел что-то страшное и напуган️
- не ругайте и не стыдите ребенка за его страх. Страх – естественное и нормальное чувство, часть инстинктивной программы самосохранения. Он не поддается контролю у детей, проявляется на физическом уровне;
- если вы увидели, что ребенок сильно напуган, успокаивайте его, крепко-крепко обнимайте, согревайте своим телом, гладьте по спинке — это помогает снять напряжение;
- пусть ребенок плачет, если ему это нужно. Не останавливайте, не заговаривайте, дайте выплакаться, просто будьте рядом и показывайте свою любовь;
- обсуждайте с ребенком то, что он увидел. Проговорите за ребенка то, что он не может сформулировать сам: ты так сильно испугался, потому что увидел… Так вы поможете ему выпустить страх наружу;
- во время разговора с ребенком попробуйте создать безопасную и спокойную обстановку, обнимайте его, если он не противится. Говорите медленно и непременно делайте паузы, чтобы у ребенка было время понять, а вы – держать чувства под контролем;
- часто одного разговора бывает недостаточно и приходится повторять много раз разными словами, вспоминая подробности случившегося. Это стоит делать до момента, пока вы не почувствуете, что страх ребенка постепенно уменьшается. Главное-поддерживайте ребенка каждый раз, когда он вспоминает случившееся и хочет поговорить об этом;
- расскажите ребенку о своих чувствах, о том, что вам тоже было страшно. Позвольте себе и ребенку бояться, не пытайтесь убедить его в том, что на самом деле он не боится, что у него не было повода бояться или в том, что на самом деле все это не страшно;
- предложите нарисовать свой страх или то, что испугало, – это поможет справиться с эмоциями.
Помните, ребенок не рождается с умением управлять своими чувствами и эмоциями. Да и не всем взрослым это хорошо удается. Поэтому главная задача – помочь ребенку в этом.
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Источник: Елена Зеленская