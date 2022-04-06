Нынешнее время полно стрессов, разрушения планов, тревожности и страхов. И задача родителей сейчас максимально создать спокойную обстановку. Даже если сами они испытывают те же трудности адаптации к реалиям.

Чтобы снизить тревожность, важно разговаривать с детьми об их страхах, выполнять расслабляющие упражнения. Хорошо бы обучить их полезным стратегиям преодоления трудностей и дать им ощущение комфорта.

Простые советы психологов для родителей могут в этом помочь.

Большинство этих упражнений можно проводить с детьми в возрасте от двух до шести лет, но и детишкам постарше они принесут пользу.

Личное пространство

В наше время наличие личного пространства может невероятно успокаивать. Создайте такое место для своего ребенка и для себя, пусть даже на несколько минут.

Строим халабуду. Возьмите пару стульев, накройте их покрывалом или залезьте под стол, накрыв его тем же покрывалом или скатертью до пола — халабуда готова. Вместе с ребенком обустройте ее с помощью игрушек или подручных средств.

Можно включить тихую музыку, сидеть в полумраке и рассказывать друг другу милые истории.

Дети и вода

Само ощущение воды, звук наполнения ванны может успокоить ребенка. Игра с плавающими игрушками в большом тазе с теплой водой тоже может оказать расслабляющее действие.

Танцуй и замри.

Игра для детей от трех лет. Эта игра помогает детям развивать творческий подход к самоконтролю.

Включите какую-нибудь энергичную музыку на вашем телефоне или компьютере. Поощряйте своих детей придумать любой танец под эту музыку (сначала покажите им). Через несколько минут остановите музыку и скажите Замри!

Ребенок замирает в забавной позе в тот момент, когда музыка прекратилась. Включите музыку снова и продолжайте так долго, пока им не надоест.

Дыхание с плюшевой игрушкой

Если у ребенка есть любимая плюшевая игрушка, то игра с ней снизит уровень стресса.

Пусть ребенок ляжет на спину и положит плюшевую игрушку на живот. Попросите его вдохнуть, чтобы плюшевая игрушка поднялась вверх, затем выдохнуть, чтобы она опустилась. Это поможет научить детей использовать живот, чтобы делать глубокие вдохи.

Мыльные пузыри

Еще один вид игровой, расслабляющей деятельности: пускание мыльных пузырей. Лучше выпускать пузыри на открытом воздухе. Тогда они будут разлетаться на большие расстояния. А наблюдать за этим – немалое удовольствие для детишек.

Как пускать пузыри. Дети должны дуть осторожно и медленно, чтобы образовались мыльные пузыри – это поможет им вдыхать глубоко.

Если нет специального инструмента, пускать мыльные пузыри можно с помощью собственной руки. Необходимо окунуть руку в раствор для мыльных пузырей и либо дуть сквозь кулак, либо соединить большой и указательный пальцы и дуть в образовавшийся круг.

Рецепт раствора. Смешайте шесть частей воды с одной частью жидкого средства для мытья посуды!

Дыхание Цветок и свеча

Медленное дыхание может помочь, когда дети или вы сами испытываете беспокойство, злость или стресс.

Попросите детей вдохнуть так, будто они нюхают цветок, и выдохнуть так, будто они задувают свечи на день рождения. Покажите им, как это сделать.

Йога

Если вы хоть что-нибудь знаете о йоге, попробуйте заняться ею. Она способствует развитию и расслаблению как разума, так и тела.

Ленивый кот просыпается. Представьте, что вы – ленивый кот, который только что проснулся после прекрасного, долгого сна. Широко зевните. И мяукните. Теперь потянитесь медленно, как кошка, руками, ногами и спиной – и расслабьтесь.

Источник: ЮНИСЕФ