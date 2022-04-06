Нинішній час повен стресів, руйнування планів, тривожності та страхів. І завдання батьків зараз – створити максимально спокійну атмосферу для дітей. Навіть якщо самі вони відчувають ті ж проблеми адаптації до реалій.

Щоб знизити тривожність, важливо розмовляти з дітьми про їхні страхи, виконувати вправи, що розслабляють. Добре навчити їх корисним стратегіям подолання труднощів і дати їм відчуття комфорту.

Прості поради психологів для батьків можуть допомогти.

Більшість цих вправ можна проводити з дітьми віком від двох до шести років, але й старшим дітям вони принесуть користь.

Особистий простір

Нині наявність особистого простору може заспокоювати. Створіть таке місце для своєї дитини і для себе, навіть на кілька хвилин.

Будуємо халабуду. Візьміть кілька стільців, накрийте їх покривалом або залізьте під стіл, накривши його тим самим покривалом або скатертиною до підлоги – халабуда готова. Разом з дитиною облаштуйте її за допомогою іграшок чи підручних засобів.

Можна ввімкнути тиху музику, сидіти в напівтемряві та розповідати одне одному милі історії.

Діти та вода

Саме відчуття води, звук наповнення ванни може заспокоїти дитину. Гра з плаваючими іграшками у великому тазі з теплою водою теж може мати розслаблюючу дію.

Танцюй і завмри

Гра для дітей віком від трьох років. Ця гра допомагає дітям розвивати творчий підхід до самоконтролю.

Увімкніть будь-яку енергійну музику на вашому телефоні або комп’ютері. Заохочуйте своїх дітей вигадати будь-який танець під цю музику (спочатку покажіть їм). За кілька хвилин зупиніть музику і скажіть Завмри!

Дитина завмирає у кумедній позі в той момент, коли музика припинилася. Увімкніть музику знову і продовжуйте так довго, доки їм не набридне.

Дихання з плюшевою іграшкою

Якщо в дитини є улюблена плюшева іграшка, то гра з нею зменшить рівень стресу.

Нехай дитина ляже на спину і покладе плюшеву іграшку на живіт. Попросіть її вдихнути, щоб іграшка піднялася вгору, потім видихнути, щоб вона опустилася. Це допоможе навчити дітей використовувати живіт, щоб робити глибокі вдихи.

Мильні бульбашки

Ще один вид ігрової, розслаблюючої діяльності: пускання мильних бульбашок. Краще випускати бульбашки на свіжому повітрі. Тоді вони розлітатимуться на великі відстані. А спостерігати за цим – неабияке задоволення для дітей.

Як пускати бульбашки. Діти повинні дмухати обережно та повільно, щоб утворилися мильні бульбашки – це допоможе їм глибоко вдихати.

Якщо немає спеціального інструменту, пускати мильні бульки можна за допомогою власної руки. Необхідно занурити руку в розчин для мильних бульбашок і або дути крізь кулак, або з’єднати великий і вказівний пальці й дути в коло.

Рецепт розчину. Змішайте шість частин води з однією частиною рідкого засобу для миття посуду!

Дихання Квітка та свічка

Повільне дихання може допомогти, коли діти або ви самі відчуваєте занепокоєння, агресію або стрес.

Попросіть дітей вдихнути так, ніби вони нюхають квітку, і видихнути так, ніби вони задувають свічки на день народження. Покажіть, як це зробити.

Йога

Якщо ви хоч щось знаєте про йогу, спробуйте зайнятися нею. Вона сприяє розвитку та розслабленню як розуму, так і тіла.

Лінивий кіт прокидається. Уявіть, що ви – лінивий кіт, який тільки-но прокинувся після прекрасного, довгого сну. Широко позіхніть. І нявкніть. Тепер потягніться повільно, як кішка, руками, ногами та спиною – і розслабтеся.

Джерело: ЮНІСЕФ