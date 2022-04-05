Фізкультура – єдиний предмет у школі, який сприяє зменшенню тривожності та депресії у дітей. Чим більше ми рухаємося, тим краще почуваємося. Навіть зараз, коли в багатьох з нас немає звичних речей та можливості потрапити додому, у нас все ще є ми. І ми можемо допомогти собі та своїм дітям простою фізичною активністю.

У середу, 6 квітня, о 13.00 відбудеться наймасштабніший онлайн-урок фізкультури для дітей під гаслом Перемагаємо разом, організований рухом Олександра Педана Junior, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Міністерства освіти та науки України. Його транслюватиме YouTube-акаунт Нового каналу.

На дітей чекають вітання від Олександра Педана, fun up-зарядка від учительки фізкультури Марії Глоби, вправи від всесвітньо відомих спортсменів Ганни Різатдінової й Олександра Зінченка, веселі фізичні заняття від зірок — Позитива з гурту Mozgi, співачки та акторки Анни Трінчер та актора Артура Логая.

Що потрібно для занять: зручний одяг, кілька будь-яких папірців А4, щось кругле (клубочок шкарпеток, цибулинка чи картоплинка) та гарний настрій!

Це допоможемо дітям перемогти страхи й трохи відволіктися від сьогодення.

Приєднатися до уроку можна за посиланнями:

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