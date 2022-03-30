Ведучий Нового каналу Олександр Педан анонсував серію онлайн-уроків #перемагаєморазом від свого спортивного руху Junior разом з МОН, Інститутом модернізації змісту освіти та Комітетом фізичного виховання та спорту. Тепер, окрім вчителів, до таких уроків будуть долучатися й українські зірки, щоб більше зацікавити дітей фізичною активністю.

У понеділок, 28 березня, таку першу Fun up зарядку провів сам Олександр Педан разом із вчительками Марією Глобою з Черкас та Наталією Боляк з Києва для молодшої та середньої школи відповідно.

– Ігор Охримчук з Коростеня Житомирської області та Анатолій Яковлєв із закарпатського Королева створять позитивний настрій руховою активністю. Щоб урок пройшов цікавіше, підготуйте будь-які два предмети, з яких можна зробити хрестик (дві палиці, дві лінійки чи дві скручені футболки). Але якщо не знайдете, то можна буде грати з нами й без них, – розповів у своєму Instagram Олександр Педан.

Зараз Junior розробили розклад онлайн-уроків фізкультури для школярів усіх класів на поточний тиждень. З ним можна ознайомитися нижче.

Розклад занять на тиждень з 28 березня до 3 квітня

Молодша школа:

Пн – 10.00

Ср – 10.00

Пт – 10.00

Середня школа:

Пн – 11.00

Вт – 10.00

Ср – 11.00

Старша школа:

Вт – 11.00

Чт – 11.00

Пт – 11.00

До уроків можна долучитися на YouTube-каналі Juniorzua.

Крім спортивних занять, наразі українські школярі можуть вивчати математику, іноземні мови онлайн. Для них наразі існує безліч можливостей для дистанційної освіти.