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Рухаємось!

Перемагаємо разом! Педан з українськими зірками проводить зарядку для школярів

30 Березня 2022, 17:14
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дети спорт
Джерело: Pixabay

Ведучий Нового каналу Олександр Педан анонсував серію онлайн-уроків #перемагаєморазом від свого спортивного руху Junior разом з МОН, Інститутом модернізації змісту освіти та Комітетом фізичного виховання та спорту. Тепер, окрім вчителів, до таких уроків будуть долучатися й українські зірки, щоб більше зацікавити дітей фізичною активністю.

У понеділок, 28 березня, таку першу Fun up зарядку провів сам Олександр Педан разом із вчительками Марією Глобою з Черкас та Наталією Боляк з Києва для молодшої та середньої школи відповідно.

– Ігор Охримчук з Коростеня Житомирської області та Анатолій Яковлєв із закарпатського Королева створять позитивний настрій руховою активністю. Щоб урок пройшов цікавіше, підготуйте будь-які два предмети, з яких можна зробити хрестик (дві палиці, дві лінійки чи дві скручені футболки). Але якщо не знайдете, то можна буде грати з нами й без них, – розповів у своєму Instagram Олександр Педан.

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Зараз Junior розробили розклад онлайн-уроків фізкультури для школярів усіх класів на поточний тиждень. З ним можна ознайомитися нижче.

Розклад занять на тиждень з 28 березня до 3 квітня

Молодша школа:

  • Пн – 10.00
  • Ср – 10.00
  • Пт – 10.00

Середня школа:

  • Пн – 11.00
  • Вт – 10.00
  • Ср – 11.00

Старша школа:

  • Вт – 11.00
  • Чт – 11.00
  • Пт – 11.00

До уроків можна долучитися на YouTube-каналі Juniorzua.

Крім спортивних занять, наразі українські школярі можуть вивчати математику, іноземні мови онлайн. Для них наразі існує безліч можливостей для дистанційної освіти.

Джерело
Новий канал
Теги
Олександр Педан , спортивні змагання
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