Безкоштовні ресурси для вивчення іноземних мов – перелік

Через воєнні дії в Україні діти не можуть відвідувати школи. Для тих, хто не хоче сидіти без діла, є низка онлайн-ресурсів для вивчення іноземних мов.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали корисні сайти та додатки для безкоштовного навчання.

Перелік:

Busuu – дарує 90 днів преміум-підписки для вивчення всіх 12 доступних на сервісі мов;

– дарує 90 днів преміум-підписки для вивчення всіх 12 доступних на сервісі мов; Drops – дає українцям доступ до преміум-версії на рік;

– дає українцям доступ до преміум-версії на рік; LingQ – відкриває преміум-аккаунт для українців для вивчення 24 мов;

– відкриває преміум-аккаунт для українців для вивчення 24 мов; Preply – скасував комісію для українців;

– скасував комісію для українців; Duolingo – надав дозвіл на використання застосунку безкоштовно;

– надав дозвіл на використання застосунку безкоштовно; Ling App – надав безкоштовне користування для українців;

– надав безкоштовне користування для українців; UTalk – відкрив вільний доступ до свого застосунку;

– відкрив вільний доступ до свого застосунку; Coursera – надає безкоштовний доступ українцям;

– надає безкоштовний доступ українцям; Mondly – надає безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн.

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Різноманітні компанії та підприємства різними способами підтримують українських громадян, які потерпають від наслідків війни в України. Попри те, що школи зачинені, діти мають низку можливостей для отримання знань.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України