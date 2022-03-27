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Безкоштовні ресурси для вивчення іноземних мов – перелік

27 Березня 2022, 14:10
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ноут, робота, студент
Джерело: Pixabay

Через воєнні дії в Україні діти не можуть відвідувати школи. Для тих, хто не хоче сидіти без діла, є низка онлайн-ресурсів для вивчення іноземних мов.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали корисні сайти та додатки для безкоштовного навчання.

Перелік:

  • Busuu – дарує 90 днів преміум-підписки для вивчення всіх 12 доступних на сервісі мов;
  • Drops – дає українцям доступ до преміум-версії на рік;
  • LingQ – відкриває преміум-аккаунт для українців для вивчення 24 мов;
  • Preply – скасував комісію для українців;
  • Duolingo – надав дозвіл на використання застосунку безкоштовно;
  • Ling App – надав безкоштовне користування для українців;
  • UTalk – відкрив вільний доступ до свого застосунку;
  • Coursera – надає безкоштовний доступ українцям;
  • Mondly – надає безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн.
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Різноманітні компанії та підприємства різними способами підтримують українських громадян, які потерпають від наслідків війни в України. Попри те, що школи зачинені, діти мають низку можливостей для отримання знань.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України

Теги
Англійська мова , Дистанційне навчання
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