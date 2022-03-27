Безкоштовні ресурси для вивчення іноземних мов – перелік

Через воєнні дії в Україні діти не можуть відвідувати школи. Для тих, хто не хоче сидіти без діла, є низка онлайн-ресурсів для вивчення іноземних мов.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України назвали корисні сайти та додатки для безкоштовного навчання.
Перелік:
- Busuu – дарує 90 днів преміум-підписки для вивчення всіх 12 доступних на сервісі мов;
- Drops – дає українцям доступ до преміум-версії на рік;
- LingQ – відкриває преміум-аккаунт для українців для вивчення 24 мов;
- Preply – скасував комісію для українців;
- Duolingo – надав дозвіл на використання застосунку безкоштовно;
- Ling App – надав безкоштовне користування для українців;
- UTalk – відкрив вільний доступ до свого застосунку;
- Coursera – надає безкоштовний доступ українцям;
- Mondly – надає безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн.
Різноманітні компанії та підприємства різними способами підтримують українських громадян, які потерпають від наслідків війни в України. Попри те, що школи зачинені, діти мають низку можливостей для отримання знань.