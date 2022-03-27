Бесплатные ресурсы для изучения иностранных языков — список

Из-за военных действий в Украине дети не могут посещать школы. Для тех, кто не хочет сидеть без дела, есть целый ряд онлайн-ресурсов для изучения иностранных языков.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали полезные сайты и приложения для бесплатного обучения.
Список:
- Busuu – дарит 90 дней премиум-подписки для изучения всех 12 доступных на сервисе языков;
- Drops – дает украинцам доступ к премиум-версии на год;
- LingQ – открывает премиум-аккаунт для украинцев для изучения 24 языков;
- Preply – отменил комиссию для украинцев;
- Duolingo – предоставил разрешение на использование приложения бесплатно;
- Ling App – предоставил бесплатное пользование для украинцев;
- UTalk – открыл свободный доступ к своему приложению;
- Coursera – предоставляет бесплатный доступ украинцам;
- Mondly – предоставляет бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны.
Разнообразные компании и предприятия разными способами поддерживают украинских граждан, страдающих последствиями войны в Украине. Несмотря на то, что школы закрыты, у детей есть ряд возможностей для получения знаний.
Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины