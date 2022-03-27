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Бесплатные ресурсы для изучения иностранных языков — список

27 марта 2022, 14:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ноут, робота, студент
Источник: Pixabay

Из-за военных действий в Украине дети не могут посещать школы. Для тех, кто не хочет сидеть без дела, есть целый ряд онлайн-ресурсов для изучения иностранных языков.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали полезные сайты и приложения для бесплатного обучения.

Список:

  • Busuu – дарит 90 дней премиум-подписки для изучения всех 12 доступных на сервисе языков;
  • Drops – дает украинцам доступ к премиум-версии на год;
  • LingQ – открывает премиум-аккаунт для украинцев для изучения 24 языков;
  • Preply – отменил комиссию для украинцев;
  • Duolingo – предоставил разрешение на использование приложения бесплатно;
  • Ling App – предоставил бесплатное пользование для украинцев;
  • UTalk – открыл свободный доступ к своему приложению;
  • Coursera – предоставляет бесплатный доступ украинцам;
  • Mondly – ​​предоставляет бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны.
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Разнообразные компании и предприятия разными способами поддерживают украинских граждан, страдающих последствиями войны в Украине. Несмотря на то, что школы закрыты, у детей есть ряд возможностей для получения знаний.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Теги
Англійська мова , Дистанционное обучение
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