Бесплатные ресурсы для изучения иностранных языков — список

Из-за военных действий в Украине дети не могут посещать школы. Для тех, кто не хочет сидеть без дела, есть целый ряд онлайн-ресурсов для изучения иностранных языков.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали полезные сайты и приложения для бесплатного обучения.

Список:

Busuu – дарит 90 дней премиум-подписки для изучения всех 12 доступных на сервисе языков;

– дарит 90 дней премиум-подписки для изучения всех 12 доступных на сервисе языков; Drops – дает украинцам доступ к премиум-версии на год;

– дает украинцам доступ к премиум-версии на год; LingQ – открывает премиум-аккаунт для украинцев для изучения 24 языков;

– открывает премиум-аккаунт для украинцев для изучения 24 языков; Preply – отменил комиссию для украинцев;

– отменил комиссию для украинцев; Duolingo – предоставил разрешение на использование приложения бесплатно;

– предоставил разрешение на использование приложения бесплатно; Ling App – предоставил бесплатное пользование для украинцев;

– предоставил бесплатное пользование для украинцев; UTalk – открыл свободный доступ к своему приложению;

– открыл свободный доступ к своему приложению; Coursera – предоставляет бесплатный доступ украинцам;

– предоставляет бесплатный доступ украинцам; Mondly – ​​предоставляет бесплатный доступ к курсам для украинцев, переехавших в европейские страны.

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Разнообразные компании и предприятия разными способами поддерживают украинских граждан, страдающих последствиями войны в Украине. Несмотря на то, что школы закрыты, у детей есть ряд возможностей для получения знаний.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины