Из-за войны в Украине дети не могут посещать школы и полноценно учиться. Чтобы они продолжали получать знания, для них работает онлайн-школа МАТЕМА.

С помощью ресурса дети могут посещать бесплатные групповые уроки по математике.

С этого понедельника, 28 марта, интенсивность занятий увеличится согласно уровню школьной программы. У учащихся 1-6 классов будут два урока по математике в неделю, а 7-10 классов — по два урока алгебры и геометрии.

Что касается одиннадцатиклассников, то для них стартует подготовка к ВНО по математике.

Актуальное расписание занятий можно узнать в чат-боте, там же будут появляться напоминания о начале уроков.

На YouTube-канале школы можно изучать математику в фиксированное время и выполнять домашние задания.

С 24 февраля в Украине идет война. С тех пор школы прекратили полноценно работать, учебные заведения открыты только на тех территориях, где не проходят боевые действия.