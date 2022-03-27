Через війну в Україні діти не мають змоги відвідувати школи та повноцінно навчатися. Щоб вони продовжували здобувати знання, для них працює онлайн-школа МАТЕМА.

За допомогою ресурсу діти можуть відвідувати безкоштовні групові уроки з математики.

З цього понеділка, 28 березня, інтенсивність занять збільшиться, згідно з рівнем шкільної програми. Учні 1-6 класів матимуть два уроки з математики на тиждень, а 7-10 класів – по два уроки алгебри та геометрії.

Щодо одинадцятикласників, то для них стартує підготовка до ЗНО з математики.

Актуальний розклад занять можна дізнатися у чат-боті, там же з’являтимуться нагадування про початок уроків.

На YouTube-каналі школи можна вивчати математику у фіксований час та виконувати домашні завдання.

З 24 лютого в Україні триває війна. З того часу школи припинили повноцінно працювати, навчальні заклади відчинені лише на тих територіях, де не відбуваються бойові дії.