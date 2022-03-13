Проєкт Навчання без меж стартує у понеділок 14 березня, він передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів. А ще кожен день буде присвячений окремій дисципліні.

З 14 до 18 березня (понеділок-пʼятниця) транслюватимуться такі уроки:

14 березня – українська мова;

15 березня – математика;

16 березня – історія України;

17 березня – українська мова;

18 березня – математика.

Дитячий телеканал Піксель транслюватиме уроки для 5 класу щоденно о 10:00 та для 6 класу об 11:00.

ПЛЮСПЛЮС, що входить до складу 1+1 media, показуватиме уроки для школярів трьох класів: 7-го з 10:00 щоденно, 8-го з 11:00 та 11-го класу з 12:00.

Регіональні канали Суспільного відповідно транслюватимуть заняття для 9 класу о 10:00 та для 10 класу об 11:00.

Також усі згадані уроки можна буде переглянути на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv як у прямому ефірі, так і в будь-який зручний час абсолютно безкоштовно.

– Навчання без меж – спільна справа за допомогою телебачення та онлайн-платформ дати школярам 5-11 класів нові знання. Нагадати, що все буде добре і що ми разом розбудуємо світле завтра, –коментують автори проєкту.

Проєкт реалізується на основі Всеукраїнського онлайн розкладу – ініціативи Міністерства освіти та науки України, в межах якої учні 1-11 класів долучаються до відеоуроків, розміщених на платформі YouTube.

Усі охочі можуть додавати нові уроки з розкладу до свого google-календаря, аби отримувати сповіщення про початок трансляції.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики