Проект Обучение без границ стартует в понедельник 14 марта, он предусматривает трансляцию видеоуроков для школьников 5-11 классов. А еще каждый день будет посвящен отдельной дисциплине.

С 14 по 18 марта (понедельник-пятница) будут транслироваться следующие уроки:

14 марта – украинский язык;

15 марта – математика;

16 марта – история Украины;

17 марта – украинский язык;

18 марта – математика.

Детский телеканал Пиксель будет транслировать уроки для 5 класса ежедневно в 10:00 и 6 класса в 11:00.

ПЛЮСПЛЮС, входящий в состав 1+1 media, будет показывать уроки для школьников трех классов: 7-го с 10:00 ежедневно, 8-го с 11:00 и 11-го класса с 12:00.

Региональные каналы Суспільного будут транслировать занятия для 9 класса в 10:00 и для 10 класса в 11:00.

Также все упомянутые уроки можно будет просмотреть на платформах онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv как в прямом эфире, так и в любое удобное время совершенно бесплатно.

— Обучение без границ – общее дело посредством телевидения и онлайн-платформ дать школьникам 5-11 классов новые знания. Напомнить, что все будет хорошо и что мы вместе построим светлое завтра, – комментируют авторы проекта.

Проект реализуется на основе Всеукраинского онлайн расписания – инициативы Министерства образования и науки Украины, в рамках которой учащиеся 1-11 классов приобщаются к видеоурокам, размещенным на платформе YouTube.

Все желающие могут добавлять новые уроки по расписанию в свой google-календарь, чтобы получать уведомления о начале трансляции.

Источник: Министерство культуры и информационной политики