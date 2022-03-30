Ведущий Нового канала Александр Педан анонсировал серию онлайн-уроков #перемагаєморазом от своего спортивного движения Junior вместе с МОН, Институтом модернизации содержания образования и Комитетом физического воспитания и спорта. Теперь, кроме учителей, к таким урокам будут приобщаться и украинские звезды, чтобы больше заинтересовать детей физической активностью.

В понедельник, 28 марта, такую ​​первую Fun up зарядку провел сам Александр Педан вместе с учительницей Марией Глобой из Черкасс и Натальей Боляк из Киева для младшей и средней школы соответственно.

– Игорь Охримчук из Коростеня Житомирской области и Анатолий Яковлев из закарпатского Королева создадут позитивный настрой двигательной активностью. Чтобы урок прошел интереснее, подготовьте любые два предмета, из которых можно сделать крестик (две палки, две линейки или две скрученные футболки). Но если не найдете, то можно будет играть с нами и без них, – рассказал в своем Instagram Александр Педан.

Сейчас Junior разработали расписание онлайн-уроков физкультуры для школьников всех классов на текущую неделю. С ним можно ознакомиться ниже.

Расписание занятий на неделю с 28 марта по 3 апреля

Младшая школа:

Пн – 10.00

Ср – 10.00

Пт – 10.00

Средняя школа:

Пн – 11.00

Вт – 10.00

Ср – 11.00

Старшая школа:

Вт – 11.00

Чт – 11.00

Пт – 11.00

К урокам можно приобщиться на YouTube-канале Juniorzua.

Кроме спортивных занятий, сейчас украинские школьники могут изучать математику, иностранные языки онлайн. Для них существует множество возможностей для дистанционного образования.