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Двигаемся!

С Ризатдиновой и Позитивом: Педан организует самый масштабный онлайн-урок физкультуры

5 апреля 2022, 15:13
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Педан
Источник: Новый канал

Физкультура – ​​единственный предмет в школе, способствующий уменьшению тревожности и депрессии у детей. Чем больше мы двигаемся, тем лучше чувствуем себя. Даже сейчас, когда у многих из нас нет привычных вещей и возможности попасть домой, у нас все еще мы. И мы можем помочь себе и детям простой физической активностью.

В среду, 6 апреля, в 13.00 состоится самый масштабный онлайн-урок физкультуры для детей под лозунгом Побеждаем вместе, организованный движением Александра Педана Junior, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Министерства образования и науки Украины. Его будет транслировать YouTube-аккаунт Нового канала.

Детей ждут поздравления от Александра Педана, fun up-зарядка от учительницы физкультуры Марии Глобы, упражнения от всемирно известных спортсменов Анны Ризадиновой и Александра Зинченко, веселые физические занятия от звезд — Позитив из группы Mozgi, певицы и актрисы Анны Тринчер и актера Артура Логая.

перемагаємо разом

Что нужно для занятий: удобная одежда, несколько любых листиков А4, что-то круглое (клубочек носков, луковичка или картошка) и хорошее настроение!

Это поможем детям победить страхи и немного отвлечься от событий.

Присоединиться к уроку можно по ссылкам:

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Во время войны в Украине, кроме спорта, ребенку помогут отвлечься хобби, разнообразные курсы и прогулки с семьей.

Источник
Новый канал
Теги
Александр Педан , Факты. Спорт
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