Самовираження є чудовим способом ідентифікувати емоції та працювати з ними. Пропонуємо список практик, які допоможуть висловити та пережити певні емоції.

Мистецтво

За допомогою образотворчого мистецтва можна виразити те, про що не можемо, або не бажаєио говорити. Або ж коли бракує слів. Існує багато різних способів використати мистецтво для самовираження. Наприклад:

Зараз дивляться

Колаж: за допомогою вирізок з журналів можна створити настрій. Вибирайте ті ілюстрації, що відгукуються вам і зображають ваші почуття. Наклейте їх на папір або листівку. Так створюється настрій-колаж.

Намалюйте дерево: виберіть собі дерево, яким ви себе уявляєте. Уявіть себе цим деревом: високим, вічнозеленим або квітучим тощо.

Мандала: Мандала – це індуїстські та буддійські символи Всесвіту, які зображаються у формі кола. Їх часто використовуються в медитації. Розмальовка мандали допомагає розслабитися, а кольори, що ви вибираєте, виражають ваші почуття. Готові шаблони можна знайти в Інтернеті, а можна намалювати власні.

Щоденник

Ведення щоденника – чудовий спосіб розібратися зі своїми почуттями, проблемами або визначити цілі. Не потрібно писати щодня. Головне, писати тоді, коли маєте бажання. Писати можна в будь-який час доби, скільки завгодно. Можна використовувати яскраві маркери, щоб виділити важливі моменти.

Креативне письмо

Креативне письмо – це найпотужніший спосіб виразити свої емоції. Напишіть оповідання, п’єсу чи вірш. Таким чином ви створюєте свій художній світ. Написане не обов’язково комусь показувати, віддавати в друк. Його можна навіть знищити. Головне, виділяти час для творчості.

Трекер настрою

Фіксування настрою може допомогти вам визначити закономірності та відстежувати зміни. Є різні способи для цього:

Давайте оцінку своїм почуттям за шкалою від 1 до 10 і записуйте це щодня.

Розфарбуйте відрізок кола або один квадрат у зошиті в клітинку. Вибирайте колір, який відображає ваші почуття.

Заповнюйте коло/клітинку протягом місяця, і у вас буде візуальне уявлення про свої почуття за цей час.

Використовуйте додатки. Доступно багато програм для відстеження настроїв. Але деякі з них можуть бути платними.

Напишіть листа собі

Листа не потрібно надсилати, пишіть для себе.

Ви можете написати листа собі в минулому чи майбутньому, можете писати коханій людині, а можете звернутися до того, хто зробив вам боляче.

У листі можна висловити те, що ви хочете, але ніколи б не сказали особисто, вголос. Іноді ми відчуваємо, що нам потрібно щось сказати комусь, але не завжди потрібно, щоб це почули.

Лист можна зберегти, або знищити – на ваш розсуд.

Джерело: Психологічна підтримка