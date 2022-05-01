Через війну українці переживають постійний стрес і страх за своїх рідних та близьких. У цих умовах важливо підтримувати фізичну активність, яка допомагає знизити рівень гормону стресу – кортизолу.

У Центрі громадського здоров’я рекомендують відновити заняття спортом, якщо ви зараз перебуваєте у безпечному місці. Регулярна фізична активність має безліч переваг для вашого здоров’я:

профілактує стрес і покращує настрій;

зміцнює серцево-судинну та дихальну системи;

нормалізує рівень холестерину, глюкози у крові й артеріального тиску;

зміцнює м’язи, кістки та зв’язки;

зменшує ризик травм, зміцнює опорно-руховий апарат, розвиває гнучкість і спритність;

поліпшує мозкову діяльність, підвищує постачання кисню до мозку;

покращує творчі здібності.

Як залишитися фізично активними

Робіть короткі активні перерви протягом дня. За 5–10 хв активності ви можете зробити прості вправи — нахили тулубу, присідання, відтискання від підлоги, рухи руками й ногами. Хорошим способом підтримати свою активність є танці, ігри з дітьми, прибирання, вправи з м’ячем, обручем, домашні тренажери тощо.

Знайдіть для себе онлайн-тренування. Тренери найрізноманітніших спортивних практик мають свої онлайн-заняття. Знаходьте відео фізичних вправ, займайтеся з тренером онлайн, шукайте однодумців. Будьте обережні при виборі занять, упевніться, що вони вам підходять і ви зможете виконувати їх самостійно.

Більше ходіть. Навіть у квартирі є можливість прогулятися. Не відмовляйтеся від ходьби, вона допомагає тримати ваші м’язи в тонусі. Прогулюватися можна кімнатою за розмовою з подругою чи колегою телефоном, а також на місці, впустивши трохи свіжого повітря в кімнату. Корисною є ходьба сходами вгору.

Частіше вставайте. У багатьох людей сидячий спосіб життя. Це збільшує ризик розвитку: порушення зору, сколіозу, геморою тощо. Спеціалісти рекомендують вставати та витягуватися в повний зріст кожні 30 хв. Подумайте, яку частину справ ви б могли зробити стоячи. Це допоможе урізноманітнити робочий час та укріпить здоров’я.

Розслабляйтеся. Якщо відчуваєте, що нервуєте, зробіть глибокі вдихи та видихи, спробуйте налаштуватися на позитивні думки. Можете заспівати вголос улюблену пісню.

Дорослим рекомендовано мати 30 хв помірної фізичної активності в день. Найважливіше — це розпочати. Якщо вам важко, робіть прості вправи: нахили, присідання, рухи руками та ногами, танцюйте або грайте з дітьми. Навіть звичайні хатні справи можуть стати для вас способом поліпшити своє здоров’я.

Джерело: ЦГЗ