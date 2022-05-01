Через войну украинцы переживают постоянный стресс и страх за своих родных и близких. В этих условиях важно поддерживать физическую активность, которая помогает снизить уровень гормона стресса – кортизола.

В Центре общественного здоровья рекомендуют возобновить занятия спортом, если вы сейчас находитесь в безопасном месте. Регулярная физическая активность имеет множество преимуществ для вашего здоровья:

профилактирует стресс и улучшает настроение;

укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы;

нормализует уровень холестерина, глюкозы в крови и артериального давления;

укрепляет мышцы, кости и связки;

уменьшает риск травм, укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает гибкость и ловкость;

улучшает мозговую деятельность, повышает поставки кислорода в мозг;

улучшает творческие способности.

Как остаться физически активными

Делайте короткие активные перерывы в течение дня. За 5-10 мин активности вы можете сделать простые упражнения — наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами. Хорошим способом поддержать свою активность являются танцы, игры с детьми, уборка, упражнения с мячом, обручем, домашние тренажеры и тому подобное.

Найдите для себя онлайн-тренировки. Тренеры самых спортивных практик имеют свои онлайн-занятия. Находите видео физических упражнений, занимайтесь с тренером онлайн, ищите единомышленников. Будьте осторожны при выборе занятий, удостоверьтесь, что они вам подходят и вы сможете выполнять их самостоятельно.

Больше ходите. Даже в квартире есть возможность прогуляться. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мышцы в тонусе. Прогуливаться можно по комнате за разговором с подругой или коллегой по телефону, а также на месте, впустив немного свежего воздуха в комнату. Полезной является ходьба по лестнице вверх.

Почаще вставайте. У многих людей сидячий образ жизни. Это увеличивает риск развития: нарушения зрения, сколиоза, геморроя и тому подобное. Специалисты рекомендуют вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 мин. Подумайте, какую часть дел вы могли бы сделать стоя. Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.

Расслабляйтесь. Если чувствуете, что нервничаете, сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на позитивные мысли. Можете спеть вслух любимую песню.

Взрослым рекомендовано иметь 30 мин умеренной физической активности в день. Самое важное — это начать. Если вам тяжело, делайте простые упражнения: наклоны, приседания, движения руками и ногами, танцуйте или играйте с детьми. Даже обычные домашние дела могут стать для вас способом улучшить свое здоровье.

Источник: ЦОЗ