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Почему важна физическая активность во время войны — советы ЦОЗ

1 мая 2022, 19:07
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
спорт
Источник: Depositphotos

Через войну украинцы переживают постоянный стресс и страх за своих родных и близких. В этих условиях важно поддерживать физическую активность, которая помогает снизить уровень гормона стресса – кортизола.

В Центре общественного здоровья рекомендуют возобновить занятия спортом, если вы сейчас находитесь в безопасном месте. Регулярная физическая активность имеет множество преимуществ для вашего здоровья:

  • профилактирует стресс и улучшает настроение;
  • укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы;
  • нормализует уровень холестерина, глюкозы в крови и артериального давления;
  • укрепляет мышцы, кости и связки;
  • уменьшает риск травм, укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает гибкость и ловкость;
  • улучшает мозговую деятельность, повышает поставки кислорода в мозг;
  • улучшает творческие способности.

Как остаться физически активными

Делайте короткие активные перерывы в течение дня. За 5-10 мин активности вы можете сделать простые упражнения — наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами. Хорошим способом поддержать свою активность являются танцы, игры с детьми, уборка, упражнения с мячом, обручем, домашние тренажеры и тому подобное.

Найдите для себя онлайн-тренировки. Тренеры самых спортивных практик имеют свои онлайн-занятия. Находите видео физических упражнений, занимайтесь с тренером онлайн, ищите единомышленников. Будьте осторожны при выборе занятий, удостоверьтесь, что они вам подходят и вы сможете выполнять их самостоятельно.

Больше ходите. Даже в квартире есть возможность прогуляться. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мышцы в тонусе. Прогуливаться можно по комнате за разговором с подругой или коллегой по телефону, а также на месте, впустив немного свежего воздуха в комнату. Полезной является ходьба по лестнице вверх.

Почаще вставайте. У многих людей сидячий образ жизни. Это увеличивает риск развития: нарушения зрения, сколиоза, геморроя и тому подобное. Специалисты рекомендуют вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 мин. Подумайте, какую часть дел вы могли бы сделать стоя. Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.

Расслабляйтесь. Если чувствуете, что нервничаете, сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на позитивные мысли. Можете спеть вслух любимую песню.

Взрослым рекомендовано иметь 30 мин умеренной физической активности в день. Самое важное — это начать. Если вам тяжело, делайте простые упражнения: наклоны, приседания, движения руками и ногами, танцуйте или играйте с детьми. Даже обычные домашние дела могут стать для вас способом улучшить свое здоровье.

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Источник: ЦОЗ

Теги
Війна в Україні, Заняття спортом, МОЗ Украины
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