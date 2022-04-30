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Только 20 минут упражнений для красивого тела – как оставаться в форме

30 апреля 2022, 15:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Галина Похмурская сімейний лікар, терапевт
спорт під час місячних
Источник: Depositphotos

Из-за войны украинцы были вынуждены оставить спортзалы, забыть об утренних пробежках. Вместо этого – сидение в бомбоубежищах и несбалансированное питание. Это отрицательно отразилось на их внешнем виде.

Врач Галина Похмурская перечислила упражнения, которые помогут оставаться стройными. Выполнение комплекса займет всего 20 минут ежедневно, в то же время мышцы будут оставаться в тонусе.

Упражнения:

  • 20 приседаний (2 подхода);
  • пресс (15 раз – 2 подхода);
  • 15 выпадов на каждую ногу;
  • 15 махов в сторону на каждую ногу;
  • упражнение Велосипед 3 минуты;
  • планка 1 минута.
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Между упражнениями нужно делать 30 секунд перерыва.

Выполняя эти упражнения, нужно помнить, что избавиться от лишнего веса поможет не только тренировка, но и правильное, сбалансированное питание.

Надо есть больше овощей, фруктов, цельнозерновых каш, нежирных сортов мяса и рыбы. В то же время следует избегать сладостей, фаст-фуда, алкогольных и сладких напитков. Переедание будет способствовать набору лишнего веса даже при выполнении всех упражнений.

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