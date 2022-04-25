Из-за войны и стрессовых ситуаций украинцы могут страдать от панических атак.

Психолог и телесно ориентированный терапевт Ярослава Федорчук рассказала, какие упражнения помогут с ними бороться.

Упражнения:

поставить ступни на ровную поверхность, сконцентрироваться на дыхании, для этого положить руки на зону диафрагмы: вдох – расталкиваете ребра, выдох – сжимайте ладонями (сделать более 30 таких циклов);

имитация езды на велосипеде;

конвульсивная практика — лечь на спину и удерживать полусогнутые в коленях ноги с расслабленными ступнями, находиться в таком положении до легкого тремора в ногах;

дыхательная техника сидя – одну руку положить на живот, чуть ниже пупка, второй ладонью касаться губ, во время выдоха медленно опускать руки вниз, во время вдоха – снова поднимать их вверх (повторить 10 раз).

Делать эти упражнения лучше наедине, когда появляются панические атаки.

Если не удается овладеть собой самостоятельно, лучше обращаться за консультацией к специалисту.

Источник: Психологическая поддержка