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Психология

Одолевают панические атаки — какие упражнения помогут

25 апреля 2022, 17:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
паника, стресс
Источник: Pixabay

Из-за войны и стрессовых ситуаций украинцы могут страдать от панических атак.

Психолог и телесно ориентированный терапевт Ярослава Федорчук рассказала, какие упражнения помогут с ними бороться.

Упражнения:

  • поставить ступни на ровную поверхность, сконцентрироваться на дыхании, для этого положить руки на зону диафрагмы: вдох – расталкиваете ребра, выдох – сжимайте ладонями (сделать более 30 таких циклов);
  • имитация езды на велосипеде;
  • конвульсивная практика — лечь на спину и удерживать полусогнутые в коленях ноги с расслабленными ступнями, находиться в таком положении до легкого тремора в ногах;
  • дыхательная техника сидя – одну руку положить на живот, чуть ниже пупка, второй ладонью касаться губ, во время выдоха медленно опускать руки вниз, во время вдоха – снова поднимать их вверх (повторить 10 раз).
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Делать эти упражнения лучше наедине, когда появляются панические атаки.

Если не удается овладеть собой самостоятельно, лучше обращаться за консультацией к специалисту.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Советы, поради лікаря, Психология, Стрес
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