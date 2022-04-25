Через війну та стресові ситуації українці можуть потерпати від панічних атак.

Психологиня та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук розповіла, які вправи допоможуть з ними боротися.

Вправи:

поставити ступні на рівну поверхню, сконцентруватися на диханні, для цього покласти руки на зону діафрагми: вдих – розштовхуєте ребра, видих – стискайте долонями (зробити понад 30 таких циклів);

імітація їзди на велосипеді;

конвульсивна практика – лягти на спину та утримувати напівзігнуті в колінах ноги з розслабленими ступнями, перебувати у такому положенні до легкого тремору в ногах;

дихальна техніка сидячи – одну руку покласти на живіт, трішки нижче пупка, другою долонею торкатися губ, під час видиху повільно опускати руки вниз, під час вдоху – знову підіймати їх вгору (повторити 10 разів).

Робити ці вправи краще наодинці, коли долають панічні атаки.

Якщо не вдається опанувати себе самостійно, краще звертатися за консультацією до спеціаліста.

Джерело: Психологічна підтримка