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Психологія

Перемагають панічні атаки – які вправи допоможуть

25 Квітня 2022, 17:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
паника, стресс
Джерело: Pixabay

Через війну та стресові ситуації українці можуть потерпати від панічних атак.

Психологиня та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук розповіла, які вправи допоможуть з ними боротися.

Вправи:

  • поставити ступні на рівну поверхню, сконцентруватися на диханні, для цього покласти руки на зону діафрагми: вдих – розштовхуєте ребра, видих – стискайте долонями (зробити понад 30 таких циклів);
  • імітація їзди на велосипеді;
  • конвульсивна практика – лягти на спину та утримувати напівзігнуті в колінах ноги з розслабленими ступнями, перебувати у такому положенні до легкого тремору в ногах;
  • дихальна техніка сидячи – одну руку покласти на живіт, трішки нижче пупка, другою долонею торкатися губ, під час видиху повільно опускати руки вниз, під час вдоху – знову підіймати їх вгору (повторити 10 разів).
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Робити ці вправи краще наодинці, коли долають панічні атаки.

Якщо не вдається опанувати себе самостійно, краще звертатися за консультацією до спеціаліста.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради, поради лікаря, Психологія, Стрес
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