Через війну українці були вимушені полишити спортзали, забути про ранкові пробіжки. Замість цього – сидіння у бомбосховищах та незбалансоване харчування. Це негативно відобразилося на їхньому зовнішньому вигляді.

Лікар Галина Похмурська перерахувала вправи, які допоможуть залишатися стрункими. Виконання комплексу забере лише 20 хвилин часу щодня, водночас м’язи залишатимуться у тонусі.

Вправи:

20 присідань (2 підходи);

прес (15 разів – 2 підходи);

15 випадів на кожну ногу;

15 махів вбік на кожну ногу;

вправа Велосипед 3 хвилини;

планка 1 хвилина.

Між вправами треба робити 30 секунд перерви.

Виконуючи ці вправи, треба пам’ятати, що позбутися зайвої ваги допоможе не лише тренування, а й правильне, збалансоване харчування.

Треба їсти більше овочів, фруктів, цільнозернові каші, нежирні сорти м’яса та риби. Водночас уникати треба солодощів, фаст-фуду, алкогольних та солодких напоїв. Переїдання сприятиме набору зайвої ваги навіть за умови виконання усіх вправ.