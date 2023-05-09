Диетолог Майс Аль-Али, опираясь на результаты научных исследований, в комментарии популярному британскому изданию назвала три горячих напитка, которые могут эффективно снизить уровень плохого холестерина.

Специалист по питанию посоветовала добавить в свой рацион зеленый чай, мате и каркаде.

— Но будьте осторожны: напитки, особенно зеленый чай и мате, богаты кофеином, поэтому пейте их только утром, чтобы не нарушать сон, — предупредила Аль-Али.

Зеленый чай издавна считается напитком, обладающим полезными для здоровья свойствами.

Метаанализ 31 исследования, в котором приняли участие более 3300 человек, показал, что потребление зеленого чая снижает уровень липопротеинов низкой плотности, как у людей с нормальным весом, так и у тех, кто страдает ожирением.

Липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин, могут накапливаться на стенках кровеносных сосудов. Со временем это приводит к сужению внутренней части сосудов и, как следствие, к потенциальным рискам для здоровья.

Йерба мате — травяной чай, приготовленный из растения мате.

В 2019 году исследование, опубликованное в журнале Nutricion Hospitalaria , проанализировало влияние употребления мате на количество жира в крови у 119 женщин с избыточным весом.

Наилучшие результаты были отмечены у тех, кто сочетал напиток со здоровым питанием, хотя у тех, кто придерживался привычного рациона, также наблюдалось снижение уровня холестерина.

Чай каркаде готовят из цветков гибискуса.

В статье, опубликованной в Журнале Альтернативной и Комплементарной Медицины в 2009 году, было обнаружено, что он снижает содержание жиров в крови (липидов) у диабетиков.

— Результаты настоящего исследования показали, что кислый чай (чай из каркаде) оказывает значительное влияние на профиль липидов в крови у пациентов с диабетом, — сообщили ученые.

Источник: Express