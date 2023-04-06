Диетолог и специалист по спортивному питанию Ричард Эллисон в комментарии популярному британскому изданию назвал пять продуктов, которые идеально подойдут для завтрака и помогут эффективно снизить уровень холестерина.

— Некоторые популярные продукты для завтрака могут содержать много насыщенных жиров, что повышает риск повышения уровня холестерина, — отмечает специалист.

По его словам, эти типы жиров можно найти в таких продуктах, как масло, печенье, сыр, а также сосиски, бекон, выпечка и жирный йогурт.

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Ричард советует выбирать продукты для завтрака с низким содержанием насыщенных и трансжиров, которые могут повысить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности.

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Пять полезных продуктов для завтрака

1. Овсяная каша — отличный выбор, потому что она богата растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина. Попробуйте добавить немного свежих фруктов, орехов или корицы для дополнительного аромата.

2.Яйца. Просто обязательно ограничьте потребление до одного или двух в день и рассмотрите возможность использования яичных белков вместо целых яиц.

3.Греческий йогурт. В греческом йогурте много белка и меньше жира, чем в обычном йогурте. Выбирайте простые или нежирные сорта и добавляйте свежие фрукты и мед для сладости.

4.Цельнозерновой тост. Предпочтите цельнозерновой хлеб белому: он содержит больше клетчатки и может помочь вам чувствовать себя сытым. Положите на тост авокадо, миндальное масло или нежирный сливочный сыр.

5.Смузи — отличный способ получить множество питательных веществ за один прием пищи. Используйте основу из обезжиренного молока или йогурта и добавьте свежие или замороженные фрукты, шпинат и семена чиа для добавления клетчатки и белка.

Источник: Express