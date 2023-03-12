Исследование ученых Медицинского университета префектуры Киото в Японии показало, что сочетание утреннего кофе с тостами может помочь значительно уменьшить количество висцерального жира.

Ученые наблюдали более 3,5 тыс. участников, которые придерживались двух пищевых протоколов, направленных на лечение ожирения, висцерального ожирения и метаболического синдрома (сочетания диабета, высокого кровяного давления и ожирения).

В конце исследования команда обнаружила, что сочетание ежедневного кофе и хлеба во время завтрака было связано со значительно более низким уровнем висцерального жира. Однако зеленый чай не показал таких же преимуществ.

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Эти результаты подтвердили выводы исследования, проведенного Гарвардской школой общественного здравоохранения в 2020 году, которое показало, что четыре чашки кофе в день могут уменьшить жировые отложения на 4%.

Тем не менее, ученые советуют пить кофе в умеренных количествах, так как слишком много кофеина может иметь другие такие побочные эффекты, как головные боли, учащенное сердцебиение, нервозность и бессонница.

Что же касается тостов, то хлеб, особенно из непросеянной муки, зерновой или черный, является здоровым выбором в рамках сбалансированного питания, так как он содержит витамины группы В, витамин Е, клетчатку и другие минералы.

Но, опять же, ученые не рекомендуют есть слишком много хлеба.

И самое важное: если вы добавите в свой кофе сахар, а на тост положите масло и мармелад, то вряд ли увидите желанный результат, резюмируют эксперты.

Источник: Express