Каждый мечтает о спортивном, стройном и подтянутом теле. В погоне за идеальной фигурой люди прибегают к радикальным средствам: голодают, сидят на диетах, проводят многочасовые тренировки и постоянно презирают себя.

Сегодня в сети можно найти множество советов и лайфхаков, которые якобы помогут похудеть без диет и ограничений. Одним из таких является чудо-напиток кофе с лимоном.

Действительно ли кофе с лимоном поможет похудеть и как этот напиток влияет на организм, узнавали Факты ICTV.

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Сначала стоит разобрать каждый из ингредиентов напитка отдельно, чтобы понять, как они влияют на организм.

Кофе

Врач-терапевт ДBezugla clinic Роксолана Кучанская отмечает, что по данным FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США), норма для потребления кофеина в день для здоровых взрослых — 400 миллиграммов кофеина (945 мл). Это около 4-5 чашек в день.

Кучанский также рассказывает о полезных свойствах кофе:

Продлевает жизнь — недавние исследования показали, что люди которые пьют кофе, реже умирают от основных причин смерти: ишемической болезни сердца, инсульта, диабета и заболеваний почек.

Снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Уменьшает риски развития болезни Паркинсона.

— Кофеин не только снижает вероятность развития болезни Паркинсона, но также может помочь людям с этим заболеванием лучше контролировать свои движения, — добавляет врач.

Снижает риск заболеваний раком толстой кишки — у тех, кто употребляет кофе без кофеина или обычный кофе, на 26% меньше шансов заболеть колоректальным раком.

Снижает риск заболевания болезнью Альцгеймера — кофеин может обеспечить значительную защиту от развития заболевания.

Уменьшает риск возникновения инсульта. Употребление по крайней мере одной чашки кофе в день ассоциируется со снижением риска инсульта.

Что касается недостатков чрезмерного потребления кофе, то Кучанская отмечает, что большое количество кофе может вызвать тревожность, беспокойство и плохой сон.

— Регулярное потребление чрезмерного количества кофеина может способствовать хроническим головным болям. Большие дозы кофеина — более шести чашек (1,4–2,8 л) — могут вызвать головокружение, — отмечает врач.

Кучинская напоминает, что даже небольшое количество регулярного употребления кофе может способствовать возникновению зависимости от кофеина.

Лимон

Это известный кислый фрукт из семейства цитрусовых. Он насыщен антиоксидантами, витаминами и микроэлементами.

— Лимон содержит витамины группы В, С, РР, Д, Е, а также макроэлементы — кальций, натрий, калий, сера, железо, магний, рутин, цитрин и другие. Употребление лимонов действительно полезно для человека, но лимоны не панацея, — отмечает диетолог Наталья Кондратюк.

Кондратюк также развеивает самые известные мифы об употреблении лимонов и их влиянии на организм. Самый распространенный миф, что вода с лимоном выводит токсины и борется с кислотностью организма.

— На самом деле, за выведение токсинов у нас отвечает печень, поэтому вряд ли несколько стаканов воды с лимоном могут ей сильно помочь. В этом напитке нет ферментов, которые могли бы обезвредить токсины, — говорит Кондратюк.

А что касается кислотности, то организм самостоятельно нормализует ее. Кондратюк отмечает, если кислотность отклоняется на несколько сотых процента, в крови сразу происходит химическая реакция, которая приводит все в норму.

Кроме того, вода с лимоном не лечит болезни ЖКТ. По словам диетолога, свойства напитков с лимоном не подтверждены ни в одном авторитетном исследовании.

Кофе с лимоном для похудения

По словам семейного врача, диетолога Натальи Сидорец, такой напиток, как кофе с лимоном, не поможет похудеть.

— Похудеть можно благодаря правильному сбалансированному питанию и спорту. Все остальное — это маркетинг, — говорит Сидорец.

Люди, которые начинают употребляют кофе с лимоном, действительно могут чувствовать легкость и похудеть на несколько килограммов. Но этот процесс происходит не из-за потери жира, а путем выведения воды.

Кофе с лимоном помогает избавиться от лишней воды и отеков, поэтому большинство путает этот процесс с похудением.

Кофе с лимоном: рецепт напитка

Приготовить напиток можно как из молотого, так и из растворимого кофе. Если вы любитель растворимого:

выжмите чайную ложку лимонного сока в стакан;

добавьте растворимый кофе;

залейте кипятком и все тщательно перемешайте.

Через 5-10 минут можно пить напиток.

Если вы используете молотый кофе:

сварите кофе так, как вы это обычно делаете (в турке, гейзерной кофеварке и т.д.);

вылейте напиток в стакан и выдавите туда лимонный сок;

перемешайте и пейте напиток.

Кофе с лимонным соком лучше употреблять натощак за 30 мин до спортивной тренировки.