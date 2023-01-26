Кожен мріє про спортивне, струнке та підтягнуте тіло. У гонитві за ідеальною фігурою люди вдаються до радикальних засобів: голодують, сидять на дієтах, проводять багатогодинні тренування та постійно зневажають себе.
Сьогодні в мережі можна знайти безліч порад та лайфхаків, які нібито допоможуть схуднути без дієт та обмежень. Одним з таких є диво-напій кава з лимоном.
Чи справді кава з лимоном допоможе схуднути та як цей напій впливає на організм, дізнавалися Факти ICTV.
Спершу варто розібрати кожен з інгредієнтів напою окремо, щоби зрозуміти, як вони впливають на організм.
Кава
Лікар-терапевт Dr.Bezugla clinic Роксолана Кучанська зазначає, що за даними FDA (Управління з продовольства та медикаментів США), норма для споживання кофеїну на день для здорових дорослих – 400 міліграмів кофеїну (945 мл). Це близько 4-5 чашок на день.
Кучанська також розповідає про корисні властивості кави:
- Продовжує життя – нещодавні дослідження показали, що люди які п’ють каву, рідше помирають від основних причин смерті: ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету та захворювань нирок.
- Знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
- Зменшує ризики розвитку хвороби Паркінсона.
– Кофеїн не тільки знижує ймовірність розвитку хвороби Паркінсона, а й може допомогти людям із цим захворюванням краще контролювати свої рухи, – додає лікар.
- Знижує ризик захворювань на рак товстої кишки – у тих, хто вживає каву без кофеїну або звичайну каву, на 26% менше шансів захворіти на колоректальний рак.
- Знижує ризик захворювання на хворобу Альцгеймера – кофеїн може забезпечити значний захист від розвитку захворювання.
- Зменшує ризик виникнення інсульту – вживання принаймні однієї чашки кави в день асоціюється зі зниженням ризику інсульту.
Щодо недоліків надмірного споживання кави, то Кучанська зазначає, що велика кількість кави може викликати тривожність, неспокій та поганий сон.
– Регулярне споживання надмірної кількості кофеїну може призвести до хронічного головного болю. Великі дози кофеїну – понад шість чашок (1,4–2,8 л) – можуть викликати запаморочення, – зазначає лікар.
Кучинська нагадує, що навіть невелика кількість регулярного вживання кави також може викликати в майбутньому залежність від кофеїну.
Лимон
Це відомий кислий фрукт з родини цитрусових. Він насичений антиоксидантами, вітамінами та мікроелементами.
– Лимон містить вітаміни групи В, С, РР, Д, Е, а також макроелементи – кальцій, натрій, калій, сірку, залізо, магній, рутин і цитрин та інші. І вживання лимонів справді корисне, для людини, але лимони не панацея, – зазначає дієтолог Наталія Кондратюк.
Кондратюк також розвіює найвідоміші міфи про вживання лимонів та їхній вплив на організм. Найпоширеніший міф, що вода з лимоном виводить токсини та бореться з кислотністю організму.
– Насправді за виведення токсинів у нас відповідає печінка, тому навряд чи кілька склянок води з лимоном можуть їй сильно допомогти. У цьому напої немає ферментів, які могли б знешкодити токсини, – каже Кондратюк.
А стосовно кислотності, то організм самостійно нормалізує її. Кондратюк наголошує, тільки-но кислотність відхиляється на кілька сотих відсотка, у крові відразу відбувається хімічна реакція, яка приводить усе в норму.
Крім того, вода з лимоном не лікує хвороби ШКТ. За словами дієтолога, властивості напоїв із лимоном не підтверджені в жодному авторитетному дослідженні.
Кава з лимоном для схуднення
За словами сімейного лікаря, дієтолога Наталії Сидорець, такий напій, як кава з лимоном не допоможе схуднути.
– Схуднути можна завдяки правильному збалансованому харчуванню та спорту. Усе інше – це маркетинг, – каже Сидорець.
Люди, які починають вживають каву з лимоном справді можуть відчувати легкість та схуднути на кілька кілограмів. Але цей процес відбувається не через втрату жиру, а шляхом виведення води.
Кава з лимоном допомагає позбутися зайвої води та набряків, тому більшість плутає цей процес зі схудненням.
Кава з лимоном: рецепт напою
Приготувати напій можна як з меленої, так і з розчинної кави. Якщо ви любитель розчинної:
- вичавіть чайну ложку лимонного соку у склянку;
- додайте розчинної кави;
- залийте окропом та усе ретельно перемішайте.
Через 5-10 хвилин напій можна пити.
Якщо ви використовуєте мелену каву:
- зваріть каву так, як ви це робите зазвичай (у турці, гейзерній кавоварці тощо);
- вилийте напій у склянку та вичавіть туди лимонного соку;
- перемішайте та випийте напій.
Каву з лимонним соком краще вживати натщесерце за 30 хв до спортивного тренування.