Кожен мріє про спортивне, струнке та підтягнуте тіло. У гонитві за ідеальною фігурою люди вдаються до радикальних засобів: голодують, сидять на дієтах, проводять багатогодинні тренування та постійно зневажають себе.

Сьогодні в мережі можна знайти безліч порад та лайфхаків, які нібито допоможуть схуднути без дієт та обмежень. Одним з таких є диво-напій кава з лимоном.

Чи справді кава з лимоном допоможе схуднути та як цей напій впливає на організм, дізнавалися Факти ICTV.

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Спершу варто розібрати кожен з інгредієнтів напою окремо, щоби зрозуміти, як вони впливають на організм.

Кава

Лікар-терапевт Dr.Bezugla clinic Роксолана Кучанська зазначає, що за даними FDA (Управління з продовольства та медикаментів США), норма для споживання кофеїну на день для здорових дорослих – 400 міліграмів кофеїну (945 мл). Це близько 4-5 чашок на день.

Кучанська також розповідає про корисні властивості кави:

Продовжує життя – нещодавні дослідження показали, що люди які п’ють каву, рідше помирають від основних причин смерті: ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету та захворювань нирок.

Знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Зменшує ризики розвитку хвороби Паркінсона.

– Кофеїн не тільки знижує ймовірність розвитку хвороби Паркінсона, а й може допомогти людям із цим захворюванням краще контролювати свої рухи, – додає лікар.

Знижує ризик захворювань на рак товстої кишки – у тих, хто вживає каву без кофеїну або звичайну каву, на 26% менше шансів захворіти на колоректальний рак.

Знижує ризик захворювання на хворобу Альцгеймера – кофеїн може забезпечити значний захист від розвитку захворювання.

Зменшує ризик виникнення інсульту – вживання принаймні однієї чашки кави в день асоціюється зі зниженням ризику інсульту.

Щодо недоліків надмірного споживання кави, то Кучанська зазначає, що велика кількість кави може викликати тривожність, неспокій та поганий сон.

– Регулярне споживання надмірної кількості кофеїну може призвести до хронічного головного болю. Великі дози кофеїну – понад шість чашок (1,4–2,8 л) – можуть викликати запаморочення, – зазначає лікар.

Кучинська нагадує, що навіть невелика кількість регулярного вживання кави також може викликати в майбутньому залежність від кофеїну.

Лимон

Це відомий кислий фрукт з родини цитрусових. Він насичений антиоксидантами, вітамінами та мікроелементами.

– Лимон містить вітаміни групи В, С, РР, Д, Е, а також макроелементи – кальцій, натрій, калій, сірку, залізо, магній, рутин і цитрин та інші. І вживання лимонів справді корисне, для людини, але лимони не панацея, – зазначає дієтолог Наталія Кондратюк.

Кондратюк також розвіює найвідоміші міфи про вживання лимонів та їхній вплив на організм. Найпоширеніший міф, що вода з лимоном виводить токсини та бореться з кислотністю організму.

– Насправді за виведення токсинів у нас відповідає печінка, тому навряд чи кілька склянок води з лимоном можуть їй сильно допомогти. У цьому напої немає ферментів, які могли б знешкодити токсини, – каже Кондратюк.

А стосовно кислотності, то організм самостійно нормалізує її. Кондратюк наголошує, тільки-но кислотність відхиляється на кілька сотих відсотка, у крові відразу відбувається хімічна реакція, яка приводить усе в норму.

Крім того, вода з лимоном не лікує хвороби ШКТ. За словами дієтолога, властивості напоїв із лимоном не підтверджені в жодному авторитетному дослідженні.

Кава з лимоном для схуднення

За словами сімейного лікаря, дієтолога Наталії Сидорець, такий напій, як кава з лимоном не допоможе схуднути.

– Схуднути можна завдяки правильному збалансованому харчуванню та спорту. Усе інше – це маркетинг, – каже Сидорець.

Люди, які починають вживають каву з лимоном справді можуть відчувати легкість та схуднути на кілька кілограмів. Але цей процес відбувається не через втрату жиру, а шляхом виведення води.

Кава з лимоном допомагає позбутися зайвої води та набряків, тому більшість плутає цей процес зі схудненням.

Кава з лимоном: рецепт напою

Приготувати напій можна як з меленої, так і з розчинної кави. Якщо ви любитель розчинної:

вичавіть чайну ложку лимонного соку у склянку;

додайте розчинної кави;

залийте окропом та усе ретельно перемішайте.

Через 5-10 хвилин напій можна пити.

Якщо ви використовуєте мелену каву:

зваріть каву так, як ви це робите зазвичай (у турці, гейзерній кавоварці тощо);

вилийте напій у склянку та вичавіть туди лимонного соку;

перемішайте та випийте напій.

Каву з лимонним соком краще вживати натщесерце за 30 хв до спортивного тренування.