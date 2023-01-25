Все мечтают о подтянутом теле с идеальными формами. Особенно женщинам хочется иметь стройные ножки. Это одна из проблемных зон, которая беспокоит тысячи женщин по всему миру.

Залог стройных ног — правильное питание и умеренные спортивные нагрузки.

Факты ICTV узнавали, какие упражнения необходимо делать, чтобы иметь стройные ножки и красивые бедра.

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Почему спорт важен

Чтобы похудеть и привести тело в форму, нужно сначала наладить свое питание. Именно пища играет 80% в процессе создания идеального тела.

С помощью правильного питания можно не только избавиться от лишних сантиметров, но и наладить работу внутренних органов. Однако спортивные нагрузки также играют важную роль в этом процессе.

Правильное питание не сможет придать вашему телу желаемый рельеф, подтянутую кожу, убрать целлюлит. Все это сделает спорт.

Жир, целлюлит и мягкие мышцы можно убрать и подкачать только правильными тренировки.

— Любая тренировка положительно влияет на все тело, но у каждого человека есть своя проблемная зона. Например, это живот, бока или ноги. Поэтому, чтобы привести в форму определенную зону, стоит делать на ней акцент в тренировках.

Тренер Анна Цукур соглашается с этим и отмечает, что всегда можно помочь улучшить форму и привести мышцы в тонус.

Тренировка на ноги в домашних условиях

Сперва разминка

Перед любой тренировкой необходимо качественно подготовить тело к нагрузкам:

Поставьте ноги на ширине плеч и начинайте высоко поднимать руки. Каждый раз, когда руки будут над головой, делайте небольшой присед. Не забывайте дышать. Теперь делаем наклоны в сторону: ноги на ширине плеч, левая рука на талии, правую руку поднимаете вверх и делаете наклон влево. Затем меняете руку и сторону наклона. Разрабатываем плечи: ноги на ширине плеч, руки на талии. Поочередно заводите назад каждое плечо. Ноги широко расставьте и начинайте приседать.

После разминки можно приступать к основной тренировке. Тренер Анна Цукур подготовила специальные упражнения, которые помогут подтянуть ваши ножки.

Упражнение 1

Делаем выпады:

станьте прямо, руки положите на талию, стопы раздвиньте на ширину плеч;

сделайте шаг ногой вперед, упритесь и опустите таз в выпад;

не выводите колено опорной ноги за носок и держите прямой угол;

оттолкнитесь опорной ногой от земли и сделайте шаг назад (обратный выпад);

затем снова сделайте выпад вперед, и снова назад;

теперь измените ногу и продолжайте выпады назад-вперед.

Таких выпадов назад-вперед делайте 10 повторов на каждую ногу.

Упражнение 2

Широкий выпад с выходом на носочек:

Начальная позиция: станьте прямо, руки согните в локтях. Делаем правой ногой большой выпад назад. Поднимаясь с выпада, правую ногу согните в колене и подведите к туловищу. При этом, левую ногу поднимите на носочек. Затем смените ногу и выполните упражнение.

Делаем по 10 раз на каждую ногу.

Упражнение 3

Станьте в позицию присяда: ноги на ширине плеч, согнутые в коленях. Начинайте пружинить тазом (вверх-вниз). Сделайте три пружины тазом и выпрыгните вверх. Станьте на ноги, снова сделайте три пружины и выпрыгните.

Это упражнение тоже делаем 10 раз.

Упражнение 4

Станьте прямо, ноги расставьте на ширине плеч.

Теперь сгибайте ноги в коленях и опускайте таз вниз — вы должны оказаться в позиции присяда.

Теперь сделайте прыжок вверх и сведите ноги вместе.

С такой позиции снова делаете прыжок, но расставляя ноги и делая присяд.

Это упражнение називается Прыжки с приседанием в широкую позицию. Сделайте 10 повторов.

Упражнение 5

Начальная позиция: станьте ровно, стопы поставьте рядом, руки сцепите ладонями перед грудью, локти держите у корпуса. Сделайте шаг вправо на 30-40 см. Опустите таз к параллели бедер к полу. Спину сильно не наклоняйте, сохраните легкий прогиб в пояснице. Станьте в начальную позицию. Повернитесь, повторите в другую сторону.

Все эти пять упражнения — один раунд. После первого сделайте 1 мин перерыва и начинайте тренировку заново.

Всего вы должны выполнить четыре раунда. Между кругами делайте перерыв не более 1 мин.

Выполняйте такую тренировку каждый день, и результат не заставит вас ждать.