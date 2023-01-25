Все мечтают о подтянутом теле с идеальными формами. Особенно женщинам хочется иметь стройные ножки. Это одна из проблемных зон, которая беспокоит тысячи женщин по всему миру.
Залог стройных ног — правильное питание и умеренные спортивные нагрузки.
Факты ICTV узнавали, какие упражнения необходимо делать, чтобы иметь стройные ножки и красивые бедра.
Почему спорт важен
Чтобы похудеть и привести тело в форму, нужно сначала наладить свое питание. Именно пища играет 80% в процессе создания идеального тела.
С помощью правильного питания можно не только избавиться от лишних сантиметров, но и наладить работу внутренних органов. Однако спортивные нагрузки также играют важную роль в этом процессе.
Правильное питание не сможет придать вашему телу желаемый рельеф, подтянутую кожу, убрать целлюлит. Все это сделает спорт.
Жир, целлюлит и мягкие мышцы можно убрать и подкачать только правильными тренировки.
— Любая тренировка положительно влияет на все тело, но у каждого человека есть своя проблемная зона. Например, это живот, бока или ноги. Поэтому, чтобы привести в форму определенную зону, стоит делать на ней акцент в тренировках.
Тренер Анна Цукур соглашается с этим и отмечает, что всегда можно помочь улучшить форму и привести мышцы в тонус.
Тренировка на ноги в домашних условиях
Сперва разминка
Перед любой тренировкой необходимо качественно подготовить тело к нагрузкам:
- Поставьте ноги на ширине плеч и начинайте высоко поднимать руки. Каждый раз, когда руки будут над головой, делайте небольшой присед. Не забывайте дышать.
- Теперь делаем наклоны в сторону: ноги на ширине плеч, левая рука на талии, правую руку поднимаете вверх и делаете наклон влево. Затем меняете руку и сторону наклона.
- Разрабатываем плечи: ноги на ширине плеч, руки на талии. Поочередно заводите назад каждое плечо.
- Ноги широко расставьте и начинайте приседать.
После разминки можно приступать к основной тренировке. Тренер Анна Цукур подготовила специальные упражнения, которые помогут подтянуть ваши ножки.
Упражнение 1
Делаем выпады:
- станьте прямо, руки положите на талию, стопы раздвиньте на ширину плеч;
- сделайте шаг ногой вперед, упритесь и опустите таз в выпад;
- не выводите колено опорной ноги за носок и держите прямой угол;
- оттолкнитесь опорной ногой от земли и сделайте шаг назад (обратный выпад);
- затем снова сделайте выпад вперед, и снова назад;
- теперь измените ногу и продолжайте выпады назад-вперед.
Таких выпадов назад-вперед делайте 10 повторов на каждую ногу.
Упражнение 2
Широкий выпад с выходом на носочек:
- Начальная позиция: станьте прямо, руки согните в локтях.
- Делаем правой ногой большой выпад назад.
- Поднимаясь с выпада, правую ногу согните в колене и подведите к туловищу. При этом, левую ногу поднимите на носочек.
- Затем смените ногу и выполните упражнение.
Делаем по 10 раз на каждую ногу.
Упражнение 3
- Станьте в позицию присяда: ноги на ширине плеч, согнутые в коленях.
- Начинайте пружинить тазом (вверх-вниз).
- Сделайте три пружины тазом и выпрыгните вверх.
- Станьте на ноги, снова сделайте три пружины и выпрыгните.
Это упражнение тоже делаем 10 раз.
Упражнение 4
- Станьте прямо, ноги расставьте на ширине плеч.
- Теперь сгибайте ноги в коленях и опускайте таз вниз — вы должны оказаться в позиции присяда.
- Теперь сделайте прыжок вверх и сведите ноги вместе.
- С такой позиции снова делаете прыжок, но расставляя ноги и делая присяд.
Это упражнение називается Прыжки с приседанием в широкую позицию. Сделайте 10 повторов.
Упражнение 5
- Начальная позиция: станьте ровно, стопы поставьте рядом, руки сцепите ладонями перед грудью, локти держите у корпуса.
- Сделайте шаг вправо на 30-40 см.
- Опустите таз к параллели бедер к полу.
- Спину сильно не наклоняйте, сохраните легкий прогиб в пояснице.
- Станьте в начальную позицию.
- Повернитесь, повторите в другую сторону.
Все эти пять упражнения — один раунд. После первого сделайте 1 мин перерыва и начинайте тренировку заново.
Всего вы должны выполнить четыре раунда. Между кругами делайте перерыв не более 1 мин.
Выполняйте такую тренировку каждый день, и результат не заставит вас ждать.