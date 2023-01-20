Каждый мечтает о спортивном, стройном и подтянутом теле. Основной проблемой как у женщин, так и мужчин являются лишние сантиметры в области живота и боков.

В погоне за идеальной фигурой люди прибегают к радикальным средствам: голодают, сидят на диетах, проводят многочасовые тренировки и постоянно презирают себя.

Важно понимать, что стройная талия и тело в целом — это не о тяжелых тренировках и постоянных ограничениях, это о любви к себе и своему телу.

Сейчас смотрят Поэтому Факты ICTV узнали, как похудеть в талии, убрать живот и бока, а также подготовили для вас специальные спортивные упражнения. Как похудеть в талии Профессиональные тренеры и диетологи все время подчеркивают, что невозможно похудеть локально. То есть вы не можете убрать жировые складки на животе и боках, не похудев во всем теле. Когда запускается процесс жиросжигания, он затрагивает все тело. Вы худеете везде: в талии, бедрах, ногах и руках. Конечно, многое зависит от типа фигуры. Одним людям легче сбросить лишние сантиметры на бедрах, другим — на животе и боках. Важно понимать, что тренировки направлены на определенные группы мышц, не помогут похудеть только в этой зоне. Любая физическая нагрузка будет влиять на все тело, а не только на пресс, бедра или руки. Чтобы убрать живот и бока, необходимо подойти к процессу комплексно: вести активный образ жизни — не только тренировки, но и прогулки, бассейн, утренние разминки и др;

наладить отношения с едой — не переедать, употреблять пищу только по состоянию физического голода, питаться сбалансировано (сочетать на тарелке белки, жиры и углеводы);

наладить осанку;

делать дыхательные тренировки. Только комплексный подход поможет избавиться от нежелательного животика и боков, а также подтянуть все тело. Упражнения для похудения живота и боков Известный украинский тренер и ведущая ТВ-программ Анита Луценко, отмечает, что секрет всех тренировок на пресс — это правильное питание. – Если у вас есть жирок на животе, сложно увидеть красивые контуры. Остаюсь честной, только в тандеме — спорт плюс здоровая пища, результат будет максимально быстрым, — отмечает Луценко. Тренер советует убрать вкусности хотя бы на одну неделю и подключить тренировки на пресс. — Вы удивитесь своим результатам всего на неделю, семь дней, от правильного питания и упражнений, — добавляет тренер. Луценко собрала лучшие тренировки на пресс, которые помогут избавиться от жировых складок на животе и боках. Уже после первой тренировки вы увидите результат – ваш животик подтянется, а бока станут меньше. Упражнение 1 Лягте на спину, ноги сведите в стопах, колени разведите в разные стороны. Поза напоминает позицию лягушки. Обе руки положите за голову и начинайте скручиваться: толкайте голову и туловище вперед к ногам. При этом важно не отрывать спину от земли полностью, а лишь лопатки. Выполняйте упражнение 40 сек. Упражнение 2 Не меняя положения ног (они остаются в позиции лягушки), положите руки у головы и снова делайте скручивания. Во время каждого скручивания руки должны быть ровными и подниматься вместе с лопатками. Выполняем упражнение тоже 40 сек. Упражнение 3 Поза остается той же, как во время второго упражнения. Но теперь мы не делаем скручивания, а пружиним туловищем: оторвите лопатки от земли;

делайте быстрые, но осторожные колебания вперед;

со стороны это будет выглядеть, как будто вы пружините туловищем. Упражнение 4 Лягте на живот, вытяните руки вперед. Ноги и руки должны быть ровными. Одновременно поднимите руки и ноги. Задержитесь в такой позиции на 5 сек. Теперь начинаем делать повороты: левую руку заведите к левой ноге и коснитесь ее. Правую руку заведите к правой ноге. Меняя руки, делайте повороты 40 сек. Упражнение 5 Лягте на правый бок. Левую руку заведите за голову, ноги выпрямите. Лежа на боку, поднимайте одновременно ноги и левую руку. Каждый раз вы должны пытаться коснуться рукой стоп. Выполняйте упражнение 40 сек., а затем лягте на левый бок и выполните такие же движения. Упражнение 6 Начальная позиция: станьте в позу планки, но не на локтях, а на руках. Спина должна быть ровной. Сделайте большой шаг вперед сначала правой ногой (поставьте ее возле правой руки). Задержитесь в позиции и поставьте левую новую у левой руки. Теперь делаем большой шаг назад — сначала правую, потом левую ногу. Повторяйте упражнение, не останавливаясь, 2 мин. Чтобы вам легче было выполнять упражнения, просмотрите видео этой тренировки от Аниты Луценко. Еще несколько полезных тренировок для похудения живота и боков от Аниты Луценко. Читайте также: Четыре способа быстро избавиться от запора в домашних условиях

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