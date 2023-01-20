Каждый мечтает о спортивном, стройном и подтянутом теле. Основной проблемой как у женщин, так и мужчин являются лишние сантиметры в области живота и боков.
В погоне за идеальной фигурой люди прибегают к радикальным средствам: голодают, сидят на диетах, проводят многочасовые тренировки и постоянно презирают себя.
Важно понимать, что стройная талия и тело в целом — это не о тяжелых тренировках и постоянных ограничениях, это о любви к себе и своему телу.
Поэтому Факты ICTV узнали, как похудеть в талии, убрать живот и бока, а также подготовили для вас специальные спортивные упражнения.
Как похудеть в талии
Профессиональные тренеры и диетологи все время подчеркивают, что невозможно похудеть локально. То есть вы не можете убрать жировые складки на животе и боках, не похудев во всем теле.
Когда запускается процесс жиросжигания, он затрагивает все тело. Вы худеете везде: в талии, бедрах, ногах и руках.
Конечно, многое зависит от типа фигуры. Одним людям легче сбросить лишние сантиметры на бедрах, другим — на животе и боках.
Важно понимать, что тренировки направлены на определенные группы мышц, не помогут похудеть только в этой зоне. Любая физическая нагрузка будет влиять на все тело, а не только на пресс, бедра или руки.
Чтобы убрать живот и бока, необходимо подойти к процессу комплексно:
- вести активный образ жизни — не только тренировки, но и прогулки, бассейн, утренние разминки и др;
- наладить отношения с едой — не переедать, употреблять пищу только по состоянию физического голода, питаться сбалансировано (сочетать на тарелке белки, жиры и углеводы);
- наладить осанку;
- делать дыхательные тренировки.
Только комплексный подход поможет избавиться от нежелательного животика и боков, а также подтянуть все тело.
Упражнения для похудения живота и боков
Известный украинский тренер и ведущая ТВ-программ Анита Луценко, отмечает, что секрет всех тренировок на пресс — это правильное питание.
– Если у вас есть жирок на животе, сложно увидеть красивые контуры. Остаюсь честной, только в тандеме — спорт плюс здоровая пища, результат будет максимально быстрым, — отмечает Луценко.
Тренер советует убрать вкусности хотя бы на одну неделю и подключить тренировки на пресс.
— Вы удивитесь своим результатам всего на неделю, семь дней, от правильного питания и упражнений, — добавляет тренер.
Луценко собрала лучшие тренировки на пресс, которые помогут избавиться от жировых складок на животе и боках. Уже после первой тренировки вы увидите результат – ваш животик подтянется, а бока станут меньше.
Упражнение 1
Лягте на спину, ноги сведите в стопах, колени разведите в разные стороны. Поза напоминает позицию лягушки.
Обе руки положите за голову и начинайте скручиваться: толкайте голову и туловище вперед к ногам.
При этом важно не отрывать спину от земли полностью, а лишь лопатки. Выполняйте упражнение 40 сек.
Упражнение 2
Не меняя положения ног (они остаются в позиции лягушки), положите руки у головы и снова делайте скручивания.
Во время каждого скручивания руки должны быть ровными и подниматься вместе с лопатками. Выполняем упражнение тоже 40 сек.
Упражнение 3
Поза остается той же, как во время второго упражнения. Но теперь мы не делаем скручивания, а пружиним туловищем:
- оторвите лопатки от земли;
- делайте быстрые, но осторожные колебания вперед;
- со стороны это будет выглядеть, как будто вы пружините туловищем.
Упражнение 4
Лягте на живот, вытяните руки вперед. Ноги и руки должны быть ровными.
- Одновременно поднимите руки и ноги.
- Задержитесь в такой позиции на 5 сек.
- Теперь начинаем делать повороты: левую руку заведите к левой ноге и коснитесь ее.
- Правую руку заведите к правой ноге.
- Меняя руки, делайте повороты 40 сек.
Упражнение 5
Лягте на правый бок. Левую руку заведите за голову, ноги выпрямите.
Лежа на боку, поднимайте одновременно ноги и левую руку. Каждый раз вы должны пытаться коснуться рукой стоп. Выполняйте упражнение 40 сек., а затем лягте на левый бок и выполните такие же движения.
Упражнение 6
Начальная позиция: станьте в позу планки, но не на локтях, а на руках. Спина должна быть ровной.
Сделайте большой шаг вперед сначала правой ногой (поставьте ее возле правой руки). Задержитесь в позиции и поставьте левую новую у левой руки.
Теперь делаем большой шаг назад — сначала правую, потом левую ногу. Повторяйте упражнение, не останавливаясь, 2 мин.
Чтобы вам легче было выполнять упражнения, просмотрите видео этой тренировки от Аниты Луценко.
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