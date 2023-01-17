Сложности с испражнением кишечника – серьезная проблема. От нее страдают люди всех возрастов. Чем дольше человек страдает от запора, тем сложнее его в конце концов преодолеть. Так как избавиться от запора в домашних условиях, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Анастасия Коваль.
Что такое запор и причины его возникновения
— Запор – это серьезная проблема современности, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. В международной классификации болезней он имеет номер К59.0, – объясняет Анастасия Коваль.
Характеризуется он не полным (либо затрудненным или недостаточным) высвобождением кишечника во время дефекации или задержкой дефекации как таковой.
Основными причинами запора могут быть:
- Не рациональное питание с недостаточностью клетчатки в рационе или когда вы употребляете продукты с большим содержанием белка.
- Обезвоживание.
- Нехватка физической активности.
- Беременность.
- Депрессия.
- Тревожность.
- Стресс.
Запор может быть вызван органической проблемой: болезнями кишечника. Такими как геморрой, рак кишечника, кишечная непроходимость.
Как быстро избавиться от запора дома
Если раньше вы не сталкивались с запором, можно попробовать несколько домашних методов, которые помогут вам наконец опорожнить кишечник.
Пять способов избавиться от запора в домашних условиях:
- Касторовое масло. Доза для детей – 1 ч.л., для взрослых – 1 ст.л. Облегчение обычно происходит через несколько часов после приема этого масла.
- Физические упражнения: это может быть йога, пробежка, зарядка – что угодно. Даже обычная прогулка быстрым темпом способна облегчить ваше состояние.
- Травяные отвары душицы, конского щавеля, мелиссы. Отвары делать согласно инструкции на упаковке трав.
- Употребление слабительных продуктов: смузи из свежих овощей и фруктов, чернослива, абрикосов, кефира и т.п.
Как избавиться от хронического запора
— Обычно люди справляются с этим неприятным состоянием используя слабительные средства. Однако я не поддерживаю такой подход решения проблемы, ведь основную причину это никак не ликвидирует, – предостерегает врач.
При такой проблеме следует обратиться на консультацию к семейному врачу, гастроэнтерологу и проктологу.
Если долго игнорировать хронический запор, можно получить осложнения в виде:
- геморроя;
- выпадение прямой кишки;
- анальных трещин;
- отравления организма.
Люди, страдающие запором, должны пересмотреть свое питание.
В свой рацион важно добавить:
- продукты богаты клетчаткой: овощи (морковь, картофель, зеленый горошек, брокколи, капуста, зелень);
- фрукты и цитрусовые (бананы, яблоки, киви, апельсины и мандарины);
- чернослив;
- бобовые в виде фасоли, чечевицы;
- отруби, цельнозерновой хлеб.
Не следует пренебрегать регулярной физической активностью и забывать о достаточном употреблении воды (для всех норма своя и следует не забывать о хронических заболеваниях, при которых важно ограничить количество потребленной жидкости).
Только комплексный подход к устранению проблемы позволит вам навсегда избавиться от запора.