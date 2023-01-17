Сложности с испражнением кишечника – серьезная проблема. От нее страдают люди всех возрастов. Чем дольше человек страдает от запора, тем сложнее его в конце концов преодолеть. Так как избавиться от запора в домашних условиях, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Анастасия Коваль.

Что такое запор и причины его возникновения

— Запор – это серьезная проблема современности, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. В международной классификации болезней он имеет номер К59.0, – объясняет Анастасия Коваль.

Характеризуется он не полным (либо затрудненным или недостаточным) высвобождением кишечника во время дефекации или задержкой дефекации как таковой.

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Основными причинами запора могут быть:

Не рациональное питание с недостаточностью клетчатки в рационе или когда вы употребляете продукты с большим содержанием белка.

Обезвоживание.

Нехватка физической активности.

Беременность.

Депрессия.

Тревожность.

Стресс.

Запор может быть вызван органической проблемой: болезнями кишечника. Такими как геморрой, рак кишечника, кишечная непроходимость.

Как быстро избавиться от запора дома

Если раньше вы не сталкивались с запором, можно попробовать несколько домашних методов, которые помогут вам наконец опорожнить кишечник.

Пять способов избавиться от запора в домашних условиях:

Касторовое масло. Доза для детей – 1 ч.л., для взрослых – 1 ст.л. Облегчение обычно происходит через несколько часов после приема этого масла. Физические упражнения: это может быть йога, пробежка, зарядка – что угодно. Даже обычная прогулка быстрым темпом способна облегчить ваше состояние. Травяные отвары душицы, конского щавеля, мелиссы. Отвары делать согласно инструкции на упаковке трав. Употребление слабительных продуктов: смузи из свежих овощей и фруктов, чернослива, абрикосов, кефира и т.п.

Как избавиться от хронического запора

— Обычно люди справляются с этим неприятным состоянием используя слабительные средства. Однако я не поддерживаю такой подход решения проблемы, ведь основную причину это никак не ликвидирует, – предостерегает врач.

При такой проблеме следует обратиться на консультацию к семейному врачу, гастроэнтерологу и проктологу.

Если долго игнорировать хронический запор, можно получить осложнения в виде:

геморроя;

выпадение прямой кишки;

анальных трещин;

отравления организма.

Люди, страдающие запором, должны пересмотреть свое питание.

В свой рацион важно добавить:

продукты богаты клетчаткой: овощи (морковь, картофель, зеленый горошек, брокколи, капуста, зелень);

фрукты и цитрусовые (бананы, яблоки, киви, апельсины и мандарины);

чернослив;

бобовые в виде фасоли, чечевицы;

отруби, цельнозерновой хлеб.

Не следует пренебрегать регулярной физической активностью и забывать о достаточном употреблении воды (для всех норма своя и следует не забывать о хронических заболеваниях, при которых важно ограничить количество потребленной жидкости).

Только комплексный подход к устранению проблемы позволит вам навсегда избавиться от запора.