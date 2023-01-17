Складнощі з випорожненням кишківника – серйозна проблема. Від неї страждають люди будь-якого віку. Чим довше людина страждає від закрепу, тим складніше його зрештою подолати. То ж як позбутися закрепу в домашніх умовах, Фактам ICTV розповіла лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

Що таке закреп і причини його виникнення

– Закреп – це серйозна проблема сучасності, яку в жодному разі не можна ігнорувати. В міжнародній класифікації хвороб він має номер К59.0., – пояснює Анастасія Коваль.

Характеризується він не повним (або затрудненим чи недостатнім) вивільненням кишечника під час дефекації або затримкою дефекації як такої.

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Основними причинами закрепу можуть бути:

Не раціональне харчування з недостатністю клітковини в раціоні або коли ви вживаєте продукти з великим вмістом білку. Зневоднення. Нестача фізичної активності. Вагітність. Депресія. Тривожність. Стрес.

Закреп може бути викликаний органічною проблемою: хворобами кишківника. Такими як геморой, рак кишечника, кишкова непрохідність.

Як швидко позбутися закрепу вдома

Якщо раніше ви не стикалися з запором, можна спробувати кілька домашніх методів, що допоможуть вам зрештою випорожнити кишківник.

П’ять способів позбутися запору в домашніх умовах:

Касторова олія. Доза для дітей – 1 ч.л., для дорослих – 1 ст.л. Полегшення зазвичай настає через кілька годин після прийому цієї олії. Фізичні вправи: це може бути йога, пробіжка, зарядка – що завгодно. Навіть звичайна прогулянка швидким темпом здатна полегшити ваш стан. Трав’яні відвари материнки, кінського щавелю, меліси. Відвари робити згідно інструкції на упаковці трав. Вживання проносних продуктів: смузі зі свіжих овочів та фруктів, чорносливу, абрикосів, кефіру і т.п.

Як позбутися хронічного закрепу

– Зазвичай, люди справляються з цим неприємним станом використовуючи послаблюючі засоби. Проте, я не підтримую такий підхід вирішення проблеми, адже основну причину це ніяк не ліквідує, – застерігає лікарка.

При такій проблемі варто звернутись на консультацію до сімейного лікаря, гастроентеролога та проктолога.

Якщо довго ігнорувати хронічний закреп, можна отримати ускладнення у вигляді:

геморою;

випадіння прямої кишки;

анальних тріщин;

отруєння організму.

Люди, які страждають від запору, мають переглянути своє харчування.

В свій раціон важливо додати:

продукти багаті на клітковину: овочі (морква, картопля, зелений горошок, броколі, капуста, зелень);

фрукти та цитрусові ( банани, яблука, ківі, апельсини та мандарини);

чорнослив;

бобові у вигляді квасолі, чечевиці;

висівки, цільнозерновий хліб.

Не варто нехтувати регулярною фізичною активністю і забувати про достатнє вживання води (для всіх норма своя і варто не забувати про хронічні захворювання при яких важливо обмежити кількість спожитої рідини).

Лише комплексний підхід до усунення проблеми дозволить вам назавжди позбутися закрепу.