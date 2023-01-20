Кожен мріє про спортивне, струнке та підтягнуте тіло. Основною проблемою як у жінок, так і чоловіків – є зайві сантиметри в області живота та боків.

У гонитві за ідеальною фігурою люди вдаються до радикальних засобів: голодують, сидять на дієтах, проводять багатогодинні тренування та постійно зневажають себе.

Важливо розуміти, що струнка талія та тіло загалом – це не про важкі тренування та постійні обмеження, це про любов до себе та свого тіла.

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Тому Факти ICTV дізнавалися, як схуднути у талії, прибрати живіт та боки, а також підготували для вас спеціальні спортивні вправи.

Як схуднути в талії

Професійні тренери та дієтологи весь час наголошують, що неможливо схуднути локально. Тобто ви не можете прибрати жирові складки на животі та боках, не схуднувши в усьому тілі.

Коли запускається процес жироспалювання, то він зачіпає все тіло. Ви худнете всюди: у талії, стегнах, ногах та руках.

Звичайно, багато залежить від типу фігури. Один людям легше скинути зайві сантиметри на стегнах, іншим – на животі та боках.

Важливо розуміти, що тренування, спрямовані на певні групи мʼязів, не допоможуть схуднути лише у цій зоні. Будь-яке фізичне навантаження впливатиме на усе тіло, а не лише на прес, стегна чи руки.

Щоб прибрати живіт та боки, необхідно підійти до процесу комплексно:

вести активний спосіб життя – не лише тренування, а й прогулянки, басейн, ранкові руханки тощо;

налагодити стосунки з їжею – не переїдати, вживати їжу лише за станом фізичного голоду, харчуватися збалансовано (поєднувати на тарілці білки, жири та вуглеводи);

налагодити поставу;

робити дихальні тренування.

Лише комплексний підхід допоможе позбутися небажаного животика та боків, а також підтягнути усе тіло.

Вправи для схуднення живота та боків

Відома українська тренерка та ведуча ТВ-програм Аніта Луценко, зазначає, що секрет усіх тренувань на прес – це правильне харчування.

– Якщо у вас є жирок на животі, складно побачити красиві контури. Залишаюсь чесною, тільки у тандемі – спорт плюс здорова їжа, і результат буде максимально швидкий, – зазначає Луценко.

Тренерка радить прибрати смаколики хоча б на тиждень та підключити тренування на прес.

– Ви здивуєтесь своїм результатам лише на тиждень, сім днів, правильного харчування та вправ, – додає тренерка.

Луценко зібрала найкращі тренування на прес, які допоможуть позбутися жирових складок на животі та боках. Вже після першого тренування ви побачите результат – ваш животик підтягнеться, а боки стануть меншими.

Вправа 1

Ляжте на спину, ноги зведіть у стопах, коліна розведіть в різні боки. Поза нагадує позицію жабки.

Обидві руки покладіть за голову та починайте скручуватися: штовхайте голову та тулуб вперед до ніг.

При цьому важливо не відривати спину від землі повністю, а лише лопатки. Виконуйте вправу 40 сек.

Вправа 2

Не змінюючи положення ніг (вони залишаються у позиції жабки), покладіть рівні руки біля голови та знову робіть скручування.

Під час кожного скручування руки мають бути рівними та підійматися разом з лопатками. Виконуємо вправу теж 40 сек.

Вправа 3

Поза залишається така сама, як під час другої вправи. Але тепер ми не робимо скручування, а пружинимо тулубом:

відірвіть лопатки від землі;

робіть швидкі, але обережні коливання вперед;

збоку здаватиметься, ніби ви пружините тулубом.

Вправа 4

Ляжте на живіт, витягніть руки вперед. Ноги та руки мають бути рівними.

Одночасно підійміть руки та ноги. Затримайтесь у такій позиції на 5 сек. Тепер починаємо робити повороти: ліву руку заведіть до лівої ноги та торкніться її. Праву руку заведіть до правої ноги. Змінюючи руки, робіть повороти 40 сек.

Вправа 5

Ляжте на правий бік. Ліву руку заведіть за голову, ноги випряміть.

Лежачи на боку, підіймайте одночасно ноги та ліву руку. Кожного разу ви маєте тягнутися рукою своїх стоп. Виконуйте вправу 40 сек, а потім ляжте на лівий бік та виконайте такі самі рухи.

Вправа 6

Початкова позиція: станьте у позу планки, але не на ліктях, а на руках. Спина має бути рівною.

Зробіть великий крок уперед спочатку правою ногою (поставте її біля правої руки). Затримайтесь у позиції та поставте ліву ногу біля лівої руки.

Тепер робимо великий крок назад – спочатку праву, потім ліву ногу. Повторюйте вправу, не зупиняючись, 2 хв.

Щоби вам легше було виконувати вправи, перегляньте відео цього тренування від Аніти Луценки.

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