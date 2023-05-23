Регулярні місячні, на думку лікарів, є показником жіночого здоров’я. Озброївшись надійними засобами гігієни, дівчата й жінки продовжують вести звичний їм спосіб життя.

Багатьох з них (особливо перед відпусткою) хвилює питання, чи можна взагалі купатися під час місячних у морі, басейні або озері. Як правильно купатися під час менструації та чи можна це робити – читайте в матеріалі.

Чи можна купатися під час місячних: думка експерта

Займатися плаванням для багатьох дівчат під час менструації легко. Адже цей процес часто допомагає полегшити спазми й симптоми ПМС і до того ж чудово покращує настрій. Однак, за словами гінеколога Аліни Полюхович, краще перенести купання на більш слушний час.

Кров під час менструації – хороше середовище для розмноження бактерій.

Ці бактерії небезпечні. Особливо – під час менструації, адже вхідні ворота для цих мікроорганізмів доволі великі. Тому експерт не радить купатися під час менструації в басейні або відкритих водоймах, таких як:

річки;

озера;

штучні водосховища.

Що робити, якщо менструація почалася на морі

Якщо ви приїхали на море або відпочинок – використовуйте тампон щоразу після купання, змінюючи на новий.

Також це стосується купальника. Обов’язково після купання змінюйте його на сухий. Це потрібно для того, щоб запобігти розмноженню бактерій.