Регулярные месячные, по мнению врачей, являются показателем женского здоровья. Вооружившись надежными средствами гигиены, девушки и женщины продолжают вести обычный образ жизни.

Многих из них (особенно перед отпуском) волнует вопрос, можно ли вообще купаться во время месячных в море, бассейне или озере. Как правильно купаться во время менструации и можно ли это делать – читайте в материале.

Можно ли купаться во время месячных: мнение эксперта

Заниматься плаванием для многих девушек во время менструации легко. Ведь этот процесс часто помогает облегчить спазмы и симптомы ПМС, и к тому же – отлично улучшает настроение. Однако, по словам гинеколога Алины Полюхович, лучше перенести купание на более удобное время.

Кровь при менструации – хорошая среда для размножения бактерий. Эти бактерии небезопасны.

Особенно – во время менструации, ведь входные ворота для этих микроорганизмов довольно большие. Поэтому эксперт не советует купаться во время менструации в бассейне или открытых водоемах, таких как:

реки;

озера;

искусственные водохранилища.

Что делать, если менструация началась на море

Если вы приехали на море или отдых – используйте тампон каждый раз после купания, меняя на новый.

Также это касается купальника. Обязательно после купания меняйте его на сухой. Это нужно для того, чтобы предотвратить размножение бактерий.