У большинства женщин месячные случаются раз в месяц.

Но на то, как долго они длятся, может влиять целый ряд факторов образа жизни: тип контрацепции, который вы используете, стресс или сон и физические нагрузки.

У некоторых людей бывают обильные болезненные менструации, а другие могут испытывать легкий дискомфорт, если он вообще есть.

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— На менструальный цикл могут влиять многие факторы, — сказала консультант по вопросам здоровья Шри Датта.

Она считает, что очень важно отследить, что для вас нормально, чтобы быть в курсе любых изменений и замечать вещи, влияющие на ваш цикл.

Это позволит вам распознавать определенные индивидуальные закономерности в определенное время вашего цикла.

Как долго длится период

Средняя продолжительность периода может сильно варьироваться.

— Первый день вашей менструации — это первый день вашего менструального цикла, и у большинства кровотечение обычно продолжается около пяти дней, но может быть и три , и восемь, — поясняет Датта.

За это время женщины теряют от трех до пяти столовых ложек крови.

Когда кровотечение продолжается более семи дней, что является максимальной продолжительностью для большинства женщин, это называется меноррагией.

Примерно у пяти процентов женщин диагностируют меноррагию.

Это состояние также используется для описания очень обильных менструаций, что означает, что вам нужно менять прокладку или тампон каждые один-два часа или опорожнять менструальную чашу чаще, чем рекомендуетс, чтобы не допустить протекания

По данным NHS, у вас также могут выделяться сгустки крови размером более 2,5 см. Это может вызвать у вас чувство истощения, повлиять на вашу работоспособность, и может привести к дефициту железа.

Если ваши месячные влияют на вашу повседневную жизнь или нарушают ее, нужно поговорить об этом с врачом общей практики.

Что означает обильные месячные и чем они вызваны

По словам Шри Датта, обильные менструации могут влиять на общее состояние здоровья и образ жизни людей, поэтому их важно контролировать.

Признаки, на которые следует обратить внимание:

Месячные продолжительностью более 7 дней

Использование двух форм гигиенических изделий одновременно и необходимость их замены каждые оди-два часа.

Протекание через одежду и постельное белье

Прохождение сгустков крови размером больше 2,5 см

Причиной обильных месячных могут быть полипы, миомы в матке, заболевания щитовидной железы или нарушения свертываемости крови, которые должен исследовать ваш гинеколог.

Что считается последним днем менструации

День остановки кровотечения — это последний день менструации, который для большинства людей приходится примерно на пятый день.

Что вызывает длительные месячные

У многих нормальным является длительное кровотечение.

Однако, если оно длятся более семи дней или оно сильное, обратитесь к врачу.

Причиной обильных месячных могут быть:

Гормональная контрацепция

Вагинальные кольца,

Пластыри или ВМС

Часто первые три года с начала менструаций, они могут быть долгими и непостоянными.

Иногда длительные периоды могут быть признаком чего-то более серьезного.

Вступление в менопаузу может сопровождаться как обильными месячными, так и скудными и короткими.

Одно важно, чтобы не пропустить проблем со здоровьем, нужно постоянно отслеживать ход месячных и реагировать на его изменение.