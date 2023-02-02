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Гинеколог рассказала, какие медосмотры должны стать для женщин регулярными

2 февраля 2023, 10:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Гинеколог Оксана Негрич на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, какие медицинские осмотры должны стать для женщин регулярными для профилактики проблем со здоровьем в будущем.

Приводим список самых основных обследований, которые следует проходить каждой даме.

Скрининг на патологию шейки матки. По состоянию на 2020 год рак шейки матки был на четвертом месте по распространенности у женщин и повлек за собой более 340 тыс. смертей во всем мире. Развитие болезни можно предотвратить, если проходить регулярные осмотры и своевременно лечить предраковые состояния.

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Существует три основных метода цервикального скрининга (патология шейки матки):

  • цитологическое исследование мазка из шейки матки (ПАП-тест);
  • тестирование на вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (ВПЧ);
  • сочетание двух методов (котестинг).

Частота и вид тестирования зависят от возраста и факторов риска. 

Для женщин 21-29 лет:

  • ПАП-тест по крайней мере один раз в три года (с интервалом в один год при условии, что предыдущий результат был нормальным);
  • тестирование на ВПЧ не рекомендуют делать всем. Несмотря на то, что в этом возрасте частота инфицирования вирусом папилломы человека высока, большинство ВПЧ-инфекций проходят самостоятельно без последствий.

Для женщин 30-65 лет:

  • ПАП и ВПЧ-тестирование — каждые пять лет. Иногда рекомендуют делать ПАП-тест раз в три года.

В Украине начинать цервикальный скрининг врачи рекомендуют с 18 лет. Это обусловлено совокупностью факторов: неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, высокими показателями заболеваемости раком шейки матки и распространенностью факторов риска.

ВажноЧастота скрининга и дополнительных обследований зависят от результатов предварительного скрининга и дополнительных факторов риска.

Скрининг на рак молочных желез. При своевременном выявлении вероятность выздоровления составляет почти 95%. Поэтому важно не пренебрегать регулярными обследованиями:

  • ежемесячно нужно делать самообследование груди (оцените внешний вид желез с опущенными и поднятыми руками, прощупайте на наличие припухлостей и утолщений, обратите внимание, нет ли выделений из сосков;
  • основным методом является УЗИ молочных желез. Врачи не рекомендуют проходить скрининговую маммографию женщинам до 40 лет, если нет дополнительных факторов риска;
  • женщинам в возрасте 40-44 лет рекомендуют делать маммографию ежегодно с учетом клинических обследований и самообследования молочных желез;
  • женщинам 45-54 лет – каждый год обязательно;
  • женщинам в возрасте 55-69 лет нужно проходить маммографию один раз в два года. С учетом результатов предварительных обследований, клинических и самостоятельных обследований молочных желез.

Скрининг на наличие инфекционных заболеваний. До 25 лет всем женщинам, ведущим активную половую жизнь, следует проходить ежегодный скрининг на гонорею и хламидиоз (ПЦР-исследование урогенитального мазка).

В зависимости от вашего образа жизни и медицинской истории врач может назначить ежегодное обследование на наличие таких инфекций, как сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С и других.

Что еще следует проверять регулярно:

  • желательно проводить общий анализ крови ежегодно. Это не даст полную картину, однако может обнаружить изменения в организме, свидетельствующие о начале болезни;
  • скрининг уровня холестерина и глюкозы в крови ежегодно;
  • осмотр у стоматолога по крайней мере один раз в год;
  • осмотр у офтальмолога, измерение внутриглазного давления. Если вы имеете нарушение зрения, планируйте визит по крайней мере один раз в два года (после 40 лет — даже при отсутствии жалоб) или чаще, если это рекомендует ваш врач;
  • осмотр у дерматолога и дерматоскопия ежегодно. По возможности сделайте цифровое картирование родинок, чтобы иметь основу для сравнения и отслеживания изменений в дальнейшем;
  • скрининг на рак толстой кишки. После 45 лет женщинам рекомендуется проводить колоноскопию каждые 10 лет;
  • скрининг на остеопороз (нарушение минеральной плотности костей). Если вам больше 65 лет, врачи рекомендуют делать денситометрию ежегодно.

Важно! Своевременные обследования спасают жизнь.

Источник: Береги себя

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