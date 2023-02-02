Гінеколог Оксана Негрич на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, які медичні огляди мають стати для жінок регулярними для профілактики проблем зі здоров’ям у майбутньому.

Наводимо список основних обстежень, які слід проходити кожній жінці.

Скринінг на патологію шийки матки. Станом на 2020 рік рак шийки матки був на четвертому місці за поширеністю у жінок і спричинив понад 340 тис. смертей у всьому світі. Розвитку хвороби можна запобігти, якщо проходити регулярні огляди і своєчасно лікувати передракові стани.

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Існує три основні методи скринінгу шийки матки (патологія шийки матки):

цитологічне дослідження мазка з шийки матки (ПАП-тест);

тестування на вірус папіломи людини високого онкогенного ризику (ВПЛ);

поєднання двох методів (котестинг).

Частота та тип тестування залежать від віку та факторів ризику.

Для жінок 21-29 років:

ПАП-тест принаймні один раз на три роки (з інтервалом в один рік за умови, що попередній результат був нормальним);

тестування на ВПЛ не рекомендують робити всім. Незважаючи на те, що в цьому віці частота інфікування вірусом папіломи людини висока, більшість ВПЛ-інфекцій проходять самостійно без наслідків.

Для жінок 30-65 років:

ПАП і ВПЛ-тестування – кожні п’ять років. Іноді рекомендують робити ПАП-тест раз на три роки.

В Україні починати цервікальний скринінг лікарі рекомендують з 18 років. Це зумовлено сукупністю факторів: несприятливою епідемічною ситуацією, високими показниками захворюваності на рак шийки матки і поширеністю факторів ризику.

Важливо! Частота скринінгу та додаткових обстежень залежать від результатів попереднього скринінгу та додаткових факторів ризику.

Скринінг на рак молочних залоз. У разі своєчасного виявлення ймовірність одужання становить майже 95%. Тому важливо не нехтувати регулярними обстеженнями:

щомісяця потрібно робити самообстеження грудей (оцініть зовнішній вигляд залоз з опущеними і піднятими руками, промацайте на наявність припухлостей і потовщень, зверніть увагу, чи немає виділень із сосків ) ;

; основним методом є УЗД молочних залоз. Лікарі не рекомендують проходити скринінгову мамографію жінкам до 40 років, якщо немає додаткових факторів ризику;

жінкам віком 40-44 років рекомендують робити мамографію щорічно з урахуванням клінічних обстежень і самообстеження молочних залоз;

40-44 років рекомендують робити мамографію щорічно з урахуванням клінічних обстежень і самообстеження молочних залоз; жінкам 45-54 років – щороку обов’язково;

жінкам віком 55-69 років потрібно проходити мамографію раз на два роки.

З урахуванням результатів попередніх обстежень, клінічних і самостійних обстежень молочних залоз.

Скринінг на наявність інфекційних захворювань. До 25 років всім жінкам, які ведуть активне статеве життя, слід проходити щорічний скринінг на гонорею і хламідіоз (ПЛР-дослідження урогенітального мазка).

Залежно від вашого способу життя та історії хвороби, лікар може призначити щорічне обстеження на наявність таких інфекцій, як сифіліс, ВІЛ, гепатити В та C та інші.

Що ще слід регулярно перевіряти:

бажано проводити загальний аналіз крові щорічно. Це не дасть повну картину, проте може виявити зміни в організмі, що свідчать про початок хвороби;

скринінг рівня холестерину і глюкози в крові щорічно;

огляд у стоматолога принаймні один раз на рік;

огляд у офтальмолога, вимірювання внутрішньоочного тиску. Якщо ви маєте порушення зору, плануйте візит принаймні один раз на два роки (після 40 років – навіть за відсутності скарг) або частіше, якщо це рекомендує ваш лікар;

огляд у дерматолога і дерматоскопія щорічно. За можливості зробіть ц ифрове картографування родимок, щоб мати основу для порівняння і відстеження змін в подальшому;

ифрове картографування родимок, щоб мати основу для порівняння і відстеження змін в подальшому; скринінг на рак товстої кишки. Після 45 років жінкам рекомендується проводити колоноскопію кожні 10 років;

скринінг на остеопороз (порушення мінеральної щільності кісток). Якщо вам більше 65 років, лікарі рекомендують робити денситометрію щорічно.

Важливо! Своєчасні обстеження рятують життя.

Джерело: Бережи себе