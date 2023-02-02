Гінеколог Оксана Негрич на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, які медичні огляди мають стати для жінок регулярними для профілактики проблем зі здоров’ям у майбутньому.
Наводимо список основних обстежень, які слід проходити кожній жінці.
Скринінг на патологію шийки матки. Станом на 2020 рік рак шийки матки був на четвертому місці за поширеністю у жінок і спричинив понад 340 тис. смертей у всьому світі. Розвитку хвороби можна запобігти, якщо проходити регулярні огляди і своєчасно лікувати передракові стани.
Існує три основні методи скринінгу шийки матки (патологія шийки матки):
- цитологічне дослідження мазка з шийки матки (ПАП-тест);
- тестування на вірус папіломи людини високого онкогенного ризику (ВПЛ);
- поєднання двох методів (котестинг).
Частота та тип тестування залежать від віку та факторів ризику.
Для жінок 21-29 років:
- ПАП-тест принаймні один раз на три роки (з інтервалом в один рік за умови, що попередній результат був нормальним);
- тестування на ВПЛ не рекомендують робити всім. Незважаючи на те, що в цьому віці частота інфікування вірусом папіломи людини висока, більшість ВПЛ-інфекцій проходять самостійно без наслідків.
Для жінок 30-65 років:
- ПАП і ВПЛ-тестування – кожні п’ять років. Іноді рекомендують робити ПАП-тест раз на три роки.
В Україні починати цервікальний скринінг лікарі рекомендують з 18 років. Це зумовлено сукупністю факторів: несприятливою епідемічною ситуацією, високими показниками захворюваності на рак шийки матки і поширеністю факторів ризику.
Важливо! Частота скринінгу та додаткових обстежень залежать від результатів попереднього скринінгу та додаткових факторів ризику.
Скринінг на рак молочних залоз. У разі своєчасного виявлення ймовірність одужання становить майже 95%. Тому важливо не нехтувати регулярними обстеженнями:
- щомісяця потрібно робити самообстеження грудей (оцініть зовнішній вигляд залоз з опущеними і піднятими руками, промацайте на наявність припухлостей і потовщень, зверніть увагу, чи немає виділень із сосків);
- основним методом є УЗД молочних залоз. Лікарі не рекомендують проходити скринінгову мамографію жінкам до 40 років, якщо немає додаткових факторів ризику;
- жінкам віком 40-44 років рекомендують робити мамографію щорічно з урахуванням клінічних обстежень і самообстеження молочних залоз;
- жінкам 45-54 років – щороку обов’язково;
- жінкам віком 55-69 років потрібно проходити мамографію раз на два роки.
З урахуванням результатів попередніх обстежень, клінічних і самостійних обстежень молочних залоз.
Скринінг на наявність інфекційних захворювань. До 25 років всім жінкам, які ведуть активне статеве життя, слід проходити щорічний скринінг на гонорею і хламідіоз (ПЛР-дослідження урогенітального мазка).
Залежно від вашого способу життя та історії хвороби, лікар може призначити щорічне обстеження на наявність таких інфекцій, як сифіліс, ВІЛ, гепатити В та C та інші.
Що ще слід регулярно перевіряти:
бажано проводити загальний аналіз крові щорічно. Це не дасть повну картину, проте може виявити зміни в організмі, що свідчать про початок хвороби;
- скринінг рівня холестерину і глюкози в крові щорічно;
- огляд у стоматолога принаймні один раз на рік;
- огляд у офтальмолога, вимірювання внутрішньоочного тиску. Якщо ви маєте порушення зору, плануйте візит принаймні один раз на два роки (після 40 років – навіть за відсутності скарг) або частіше, якщо це рекомендує ваш лікар;
- огляд у дерматолога і дерматоскопія щорічно. За можливості зробіть цифрове картографування родимок, щоб мати основу для порівняння і відстеження змін в подальшому;
- скринінг на рак товстої кишки. Після 45 років жінкам рекомендується проводити колоноскопію кожні 10 років;
- скринінг на остеопороз (порушення мінеральної щільності кісток). Якщо вам більше 65 років, лікарі рекомендують робити денситометрію щорічно.
Важливо! Своєчасні обстеження рятують життя.
Джерело: Бережи себе