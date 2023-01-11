Каждая женщина должна знать свой размер груди. Прежде всего, это понадобится при покупке нижнего белья. Для девушек важно, чтобы бюстгальтер сидел максимально комфортно и не причинял дискомфорт.

Многие женщины не знают свой точный размер груди, однако это можно легко исправить. Факты ICTV подготовили для вас несколько советов, которые помогут самостоятельно определить размер молочных желез.

Определяем размер груди самостоятельно

По словам врача-маммолога Ирины Богомолец, существует много вариантов самостоятельного измерения груди.

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— Если мы говорим о домашних измерениях, то лучший вариант — это специальная таблица и сантиметр. Существуют еще варианты измерения с помощью ладошки, но это народные методы, которые не покажут точных результатов, — говорит Богомолец.

Итак, лучший вариант для самостоятельного определения размера груди — это сантиметр и специальная таблица.

— Как правильно мерить? Вспомните, когда мы шьем себе белье, то меряем сантиметром участок под молочными железами и наиболее выпуклую часть груди (возле соска). Именно так нужно мерить и здесь, — советует врач-маммолог.

После замеров женщина должна проверить свои результаты в таблице и узнать свой размер груди.

Таблица для определения размера груди

Соответственно, размер бюстгальтера состоит из буквенного и числового значения. Эти показатели указывают на комплекцию женщины.

Теперь вы знаете точный размер своего бюста, а это значительно облегчит выбор нижнего белья!

Как размер белья влияет на состояние груди

Белье, особенно бюстгальтер, должно соответствовать размеру женщины и не вызывать дискомфорта.

— Категорически запрещено носить белье, которое давит на молочные железы или вызывает неприятные ощущения. Белье должно быть удобным! Это главное, — говорит врач-маммолог Богомолец.

Также врач не советует носить на постоянной основе бюстгальтеры с пуш-апом.