Многие гинекологи все чаще говорят о том, что рожать после 30 – можно без проблем. Главное сдать необходимые анализы и подготовиться к плановой беременности. Как быстро забеременеть после 30 и что для этого нужно – читайте в материале Фактов ICTV.
Гинеколог Игорь Гринда отмечает, что после 30 можно спокойно рожать. Ведь при современном уровне развития акушерства каждая женщина может родить здорового ребенка, и возраст вовсе не является противопоказанием к родам.
Однако для того, чтобы хорошо выносить малыша, нужно сначала правильно подготовиться к беременности – правильно ее спланировать.
По словам эксперта, к плановой беременности нужно готовиться хотя бы за три месяца. Мужчина должен пройти обследование у терапевта и андролога, а женщина – у гинеколога. Для этого нужно провести:
- профосмотр;
- сделать урогенитальный мазок;
- ПАП-тест шейки матки;
- УЗИ органов малого таза.
Кроме этого, врач рекомендует разработать диету:
- исключить вредные продукты;
- снизить количество употребления сахара;
- ограничить кофеин и фаст-фуд.
Если пара – вегетарианцы, то об этом необходимо сказать своему врачу. Это нужно для того, чтобы специалисты смогли компенсировать дефицит витаминов и микроэлементов.
Кроме этого необходимо провести обследование щитовидной железы и сдать анализы на гормоны: Т3 свободный, Т4 свободный (сдавать их нужно с 3 по 5 день менструального цикла).
Как быстро забеременеть после 30
Если у вас цикл – 28 дней, то зачать ребенка нужно на 14-17 день цикла. К середине цикла, день через день нужно иметь половой акт. После полового акта нужно спокойно лежать в течение 15-20 мин. По словам гинеколога-эндокринолога Ольги Рыженко, следует также придерживаться следующих советов:
- максимально снизить уровень стресса;
- отпустить ситуацию, если вы очень хотите ребенка, и не думать об этом во время полового акта;
- частота половых актов: хотя бы 2-3 раза в неделю после месячных;
- проверьте массу тела (женщины с нормальной массой тела беременеют быстрее (ИМТ – 18,5-25));
- полностью откажитесь от курения и алкоголя (касается обоих партнеров);
- ограничьте кофеин до 200 мг (две чашки эспрессо);
- введите сбалансированное питание для обоих.
Также есть вещи, не влияющие на скорость наступления беременности. По словам Ольги, это:
- поза во время полового акта;
- наличие оргазма;
- положение женщины при половом акте.