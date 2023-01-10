Многие гинекологи все чаще говорят о том, что рожать после 30 – можно без проблем. Главное сдать необходимые анализы и подготовиться к плановой беременности. Как быстро забеременеть после 30 и что для этого нужно – читайте в материале Фактов ICTV.

Гинеколог Игорь Гринда отмечает, что после 30 можно спокойно рожать. Ведь при современном уровне развития акушерства каждая женщина может родить здорового ребенка, и возраст вовсе не является противопоказанием к родам.

Однако для того, чтобы хорошо выносить малыша, нужно сначала правильно подготовиться к беременности – правильно ее спланировать.

По словам эксперта, к плановой беременности нужно готовиться хотя бы за три месяца. Мужчина должен пройти обследование у терапевта и андролога, а женщина – у гинеколога. Для этого нужно провести:

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профосмотр;

сделать урогенитальный мазок;

ПАП-тест шейки матки;

УЗИ органов малого таза.

Кроме этого, врач рекомендует разработать диету:

исключить вредные продукты;

снизить количество употребления сахара;

ограничить кофеин и фаст-фуд.

Если пара – вегетарианцы, то об этом необходимо сказать своему врачу. Это нужно для того, чтобы специалисты смогли компенсировать дефицит витаминов и микроэлементов.

Кроме этого необходимо провести обследование щитовидной железы и сдать анализы на гормоны: Т3 свободный, Т4 свободный (сдавать их нужно с 3 по 5 день менструального цикла).

Как быстро забеременеть после 30

Если у вас цикл – 28 дней, то зачать ребенка нужно на 14-17 день цикла. К середине цикла, день через день нужно иметь половой акт. После полового акта нужно спокойно лежать в течение 15-20 мин. По словам гинеколога-эндокринолога Ольги Рыженко, следует также придерживаться следующих советов:

максимально снизить уровень стресса;

отпустить ситуацию, если вы очень хотите ребенка, и не думать об этом во время полового акта;

частота половых актов: хотя бы 2-3 раза в неделю после месячных;

проверьте массу тела (женщины с нормальной массой тела беременеют быстрее (ИМТ – 18,5-25));

полностью откажитесь от курения и алкоголя (касается обоих партнеров);

ограничьте кофеин до 200 мг (две чашки эспрессо);

введите сбалансированное питание для обоих.

Также есть вещи, не влияющие на скорость наступления беременности. По словам Ольги, это: