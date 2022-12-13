День 24 февраля в ISIDA clinic начался так же, как и во многих больницах Украины. Врачи вышли на работу.

— Медучреждение продолжало свою работу и не прекращало ее ни на день, — рассказала заместитель медицинского директора (сегодня – генеральный директор ISIDA clinic) Оксана Ткаченко. — Некоторые заведующие не покидали стен больницы в течение месяца, ведь пациентками были будущие мамы, которые нуждались во внимании и помощи.

С первых дней войны врачи принимали всех приехавших, успокаивали и поддерживали пациенток. Количество родов увеличилось, ведь беременные пребывали в стрессе.

– Многие женщины решили, что поедут куда-то только после родов, – продолжает Оксана Ткаченко. – Мы работали без выходных.

Это свидетельствует о том, что несмотря на панику и напряжение, доверие пациентов к медперсоналу ISIDA clinic было очень высоким. Враг стоял под Киевом, но женщины надеялись родить со своими врачами.

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Ведение беременности

– Я наблюдаю беременность в ISIDA Медгородок, – рассказала пациентка Юлия Петрив. – Медицинское учреждение выбирала частное, поскольку это очень экономит время, усилия, нервные клетки, в конце концов, и средства.

Сначала женщина читала отзывы. Выбирала также и по расположению – важно, чтобы добираться было удобно. Это особенно актуально в последние недели беременности:

– Хорошо, что есть варианты оплаты частями пакетов наблюдения беременности и ведения родов. Но самое главное, врачи – профессионалы, которым доверяют. Именно поэтому женщины чувствуют уверенность и безопасность.

Немалый процент пациенток имеют проблемы со здоровьем: системные заболевания, сахарный диабет, предыдущие невынашивания беременности.

– Для таких женщин есть своя программа обследований. К каждой пациентке относимся с вниманием, учитывая все особенности ее состояния, – объяснила Оксана Ткаченко. – В ISIDA clinic есть отделение невынашивания беременности.

Пока некоторые беременные не могут встать на учет вовремя. Особенно когда живут вне города. К таким пациенткам в ISIDA clinic — особый комплексный подход. Их дообследуют, назначают УЗИ.

Врачи выясняют, не является ли женщина вегетарианкой (это важно для выявления анемии, которая может возникнуть во второй половине беременности), диагностируют другие патологии. Это помогает скорректировать состояние здоровья будущей мамы.

– Рекомендуем становиться на учет на шестой, седьмой неделе беременности, когда визуализируется на УЗИ сердцебиение плода, – советует акушер-гинеколог Галина Дубик. – Особенно когда речь идет о многоплодной беременности. Лучше, чтобы УЗИ было проведено до 10-й недели беременности.

Сейчас многие женщины приходят с большим сроком, потому что вынужденно выезжали в небольшие города и поселки или за границу, где получить медицинскую помощь непросто и дорого.

– У этих женщин либо нет УЗИ, либо есть только одно. Отсутствует скрининг на хромосомную патологию, – объясняет врач. – Они возвращаются в Украину, в Киев, чтобы пройти необходимые обследования, сдать анализы, получить качественные услуги по наблюдению беременности и ведению родов.

Пациентка Юлия отмечает, что в ISIDA clinic врач подробно и аргументированно объясняет, когда и зачем нужны те или иные анализы, исследования, дополнительные консультации.

Большой плюс ISIDA clinic, считает Юлия, состоит в том, что анализы любой сложности можно сдать в соседнем кабинете в день визита к врачу.

Это экономит время: нет необходимости дополнительно искать лаборатории для анализов, которых немало в первом триместре беременности, и в дальнейшем, в зависимости от индивидуальных особенностей ее течения.

Ведение беременности онлайн

Почти все выехавшие из Украины пациентки ISIDA clinic поддерживают связь со своими врачами. Потому что встать на учет беременной за границей непросто.

Ведь в европейских странах совсем другая система медицинской помощи. Украинцу должна быть предоставлена временная защита (беженец – это другое). Он регистрируется по конкретному адресу, получает полис страхования или разрешение на медицинскую помощь. После этого записывается к врачу на прием, который в основном происходит через два-три месяца.

Однако сроки, в которые женщина должна осматриваться врачом, в других странах такие же, как и в Украине, поэтому пациентки после визита к местному акушеру-гинекологу связываются со своим врачом и получают более подробные объяснения относительно УЗИ и анализов.

– Моя пациентка уехала в Испанию, у нее была третья беременность, – рассказала Галина Дубик. – Женщина принимала препараты, разжижающие кровь. Один врач направлял ее к другому, потом пугали кесаревым сечением. Она звонила в слезах и спрашивала, что ей делать.

Врач, знавшая все о первых двух беременностях и родах пациентки, успокаивала женщину, объясняла, что они пройдут так же быстро и легко, как и предыдущие. Поэтому не следует беспокоиться. Все произошло именно по ее сценарию.

Свой врач

– Чтобы беременность была спокойной, а женщина – уверенной во время родов, должен быть контакт с врачом, строящийся на доверии, – подчеркнула Оксана Ткаченко. — Иногда контакт возникает на первой консультации, иногда нужно больше времени. Но если женщина чувствует себя некомфортно на приеме, следует поискать другого специалиста.

Врач отметила, что сейчас пациентки внимательнее относятся к общению с акушером-гинекологом. Почти каждая приходит с блокнотиком и записывает все рекомендации.

– В ISIDA clinic есть Школа будущих родителей – курсы и семинары по подготовке к родам, уходу за ребенком, грудному вскармливанию, – рассказала будущая мама Юлия. – Следовательно, можно получить теоретические и практические знания, касающиеся рождения ребенка и ухода за ним.

Как рожать

— Хочу подчеркнуть, что ведение беременности и роды – это не только наблюдение женщины акушером-гинекологом. Это – командная работа, – отметила Оксана Ткаченко.

И действительно, вокруг одной беременной кружатся и врачи, и медсестры, и работники лаборатории, и акушерки родзала.

Все эти люди готовят женщину к самому важному событию – рождению ребенка.

В ISIDA clinic практикуют партнерские роды. Рядом с роженицей находится мужчина или кто-нибудь из близких.

Еще один важный аспект – как рожать: в воде, сидя, лежа, стоя…

— Мы выполняем почти все прихоти роженицы. Она имеет право выбрать, как рожать. Есть специальный зал для родов в воде. Если нет осложнений, мы прислушиваемся к пожеланиям будущих родителей, – отмечает Оксана Ткаченко.

Но в первую очередь врачи ориентируются на то, как происходит процесс родов, состояние женщины, потому что отвечают за ее здоровье и здоровье ребенка.

— Поэтому снова на первом плане – доверие к врачу. Если ему доверяют, роды проходят без осложнений, — уверяет Оксана Ткаченко.

Следует отметить, что с начала военной агрессии РФ до декабря 2022 года в МЦ ООО ИСИДА-IVF родилось 544 младенца, 292 мальчика и 252 девочки, в том числе 12 двойнят.

Жизнь продолжается…

Фото: ISIDA clinic