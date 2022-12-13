Коли в центрі уваги – жінка: куди звертатися, щоб вагітність і пологи пройшли без стресу

День 24 лютого в ISIDA clinic розпочався так, як і у багатьох лікарнях України. Лікарі вийшли на роботу.

– Медзаклад продовжував свою роботу і не припиняв її ані на день, – розповіла заступниця медичного директора (сьогодні – генеральний директор ISIDA clinic) Оксана Ткаченко. – Деякі заввідділень не залишали стін лікарні впродовж місяця, адже пацієнтками були майбутні мами, що потребували уваги та допомоги.

З перших днів війни лікарі приймали всіх, хто приїхав, заспокоювали та підтримували пацієнток. Кількість пологів збільшилася, адже через війну вагітні перебували у стресі.

– Багато жінок вирішили, що поїдуть кудись тільки після пологів, – продовжує Оксана Ткаченко. – Ми працювали без вихідних.

Це свідчить про те, що попри паніку і напругу, довіра пацієнтів до медперсоналу ISIDA clinic була дуже високою. Ворог стояв під Києвом, але жінки сподівалися народити зі своїми лікарями.

Зараз дивляться

Ведення вагітності

– Я спостерігаю вагітність в ISIDA Медмістечко, – розповіла пацієнтка Юлія Петрів. – Медичний заклад обирала приватний, оскільки це дуже економить час, зусилля, нервові клітини, зрештою, і кошти.

Спочатку жінка читала відгуки. Вибирала також і за розташуванням – важливо, щоби добиратись було зручно. Це особливо актуально в останні тижні вагітності:

– Добре, що є варіанти оплати частинами пакетів спостереження вагітності та ведення пологів. Але найголовніше, лікарі – професіонали, яким довіряють. Саме тому жінки відчувають впевненість та безпеку.

Чималий відсоток пацієнток мають проблеми зі здоров’ям: системні захворювання, цукровий діабет, попередні невиношування вагітності.

– Для таких жінок є своя програма обстежень. До кожної пацієнтки ставимося з розумінням, враховуючи всі особливості її стану, – пояснила Оксана Ткаченко. – В ISIDA clinic є відділення невиношування вагітності.

Наразі деякі вагітні не можуть стати на облік вчасно. Особливо коли мешкають поза містом. До таких пацієнток в ISIDA clinіc особливий комплексний підхід. Їх дообстежують, призначають УЗД.

Лікарі з’ясовують, чи не є жінка вегетаріанкою (це важливо для виявлення анемії, яка може виникнути у другій половині вагітності), діагностують інші патології. Це допомагає скоригувати стан здоров’я майбутньої мами.

– Рекомендуємо ставати на облік на шостому, сьомому тижні вагітності, коли візуалізується на УЗД серцебиття плода, – радить акушер-гінекологиня Галина Дубик. – Особливо коли йдеться про багатоплідну вагітність. Краще, щоб УЗД було проведено до 10-го тижня вагітності.

Зараз багато жінок приходять з більшим терміном, оскільки вимушено виїжджали до невеликих міст та селищ або за кордон, де отримати медичну допомогу непросто і дорого.

– У цих жінок або немає УЗД, або є тільки одне. Відсутній скринінг на хромосомну патологію, – пояснює лікарка. – Вони повертаються в Україну, до Києва, щоб пройти необхідні обстеження, здати аналізи, отримати якісні послуги зі спостереження вагітності та ведення пологів.

Пацієнтка Юлія зазначає, що в ISIDA clinic лікар детально та аргументовано пояснює, коли і для чого потрібні ті чи інші аналізи, дослідження, додаткові консультації.

Великий плюс ISIDA clinic, вважає Юлія, у тому, що аналізи будь-якої складності можна здати в сусідньому кабінеті у день візиту до лікаря.

Це економить час: немає потреби додатково шукати лабораторії для аналізів, яких чимало на першому триместрі вагітності, та й у подальшому, залежно від індивідуальних особливостей її перебігу.

Ведення вагітності онлайн

Майже всі пацієнтки ISIDA clinic, які виїхали з України, підтримують зв’язок зі своїми лікарями. Тому що стати на облік вагітній за кордоном непросто.

Адже в європейських країнах зовсім інша система медичної допомоги. Українцю має бути наданий тимчасовий захист (біженець – це інше). Він реєструється за конкретною адресою, отримує поліс страхування чи дозвіл на медичну допомогу. Після цього записується до лікаря на прийом, який здебільшого відбувається через два-три місяці.

Однак терміни, в які жінку має оглядати лікар, в інших країнах такі ж, як і в Україні, тому пацієнтки після візиту до місцевого акушера-гінеколога зв’язуються зі своїм лікарем і отримують докладніші пояснення щодо УЗД та аналізів.

– Моя пацієнтка виїхала в Іспанію, у неї була третя вагітність, – розказала Галина Дубик. – Жінка приймала препарати, що розріджують кров. Один лікар направляв її до іншого, потім лякали кесаревим розтином. Вона дзвонила в сльозах і питала, що їй робити.

Лікарка, яка знала все про перші дві вагітності та пологи пацієнтки, заспокоювала жінку, пояснювала, що вони пройдуть так само швидко й легко, як і попередні. Тому не слід перейматися. Все відбулося саме за її сценарієм.

Свій лікар

– Щоб вагітність була спокійною, а жінка – впевненою під час пологів, має бути контакт з лікарем, який будується на довірі, – наголосила Оксана Ткаченко. – Інколи контакт виникає на першій консультації, деколи потрібно більше часу. Але якщо жінка почувається некомфортно на прийомі, варто пошукати іншого спеціаліста.

Лікарка зазначила, що зараз пацієнтки уважніше ставляться до спілкування з акушером-гінекологом. Майже кожна приходить з блокнотиком і занотовує всі рекомендації.

– В ISIDA clinic є Школа майбутніх батьків – курси та семінари з підготовки до пологів, догляду за дитиною, грудного вигодовування, – розказала майбутня мама Юлія. – Отже, можна отримати теоретичні та практичні знання, що стосуються народження дитинки та догляду за нею.

Як народжувати

– Хочу наголосити, що ведення вагітності і пологи – це не тільки спостереження жінки акушером-гінекологом. Це – командна робота, – зазначила Оксана Ткаченко.

І дійсно, навколо однієї вагітної кружляють і лікарі, і медсестри, і працівники лабораторії, і акушерки пологового залу.

Всі ці люди готують жінку до найважливішої події – народження дитини.

В ISIDA clinic практикують партнерські пологи. Поруч з породіллею перебуває чоловік або хтось із близьких.

Ще один важливий аспект – як народжувати: у воді, сидячи, лежачи, стоячи…

– Ми виконуємо майже всі забаганки породіллі. Вона має право вибрати, у який спосіб народжувати. Маємо спеціальну залу для пологів у воді. Якщо немає ускладнень, ми прислухаємося до побажань майбутніх батьків, – запевняє Оксана Ткаченко.

Але першочергово лікарі орієнтуються на те, як відбувається процес пологів, який стан жінки, адже відповідають за її здоров’я та здоров’я дитини.

– Тому знову на першому плані – довіра до лікаря. Якщо йому довіряють, пологи проходять без ускладнень, – наголошує Оксана Ткаченко.

Треба зазначити, що з початку військової агресії РФ до грудня 2022 року в МЦ ТОВ ІСІДА -IVF народилося 544 немовлят, 292 хлопчика та 252 дівчинки, зокрема 12 двійнят.

Життя триває…

Фото: ISIDA clinic