Багато гінекологів усе частіше говорять про те, що народжувати після 30 – можна без проблем. Головне здати потрібні аналізи та підготуватися до планової вагітності. Як швидко завагітніти після 30 і що для цього потрібно – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Гінеколог Ігор Гринда зауважує, що після 30 можна спокійно народжувати. Адже при сучасному рівні розвитку акушерства кожна жінка може народити здорову дитину, і вік зовсім не є протипоказанням до пологів.

Однак для того, щоб добре виносити малюка, потрібно спершу правильно підготуватися до вагітності – правильно її спланувати.

За словами експерта, до планової вагітності потрібно готуватися хоча б за три місяці. Чоловік повинен пройти обстеження у терапевта і андролога, а жінка – у гінеколога. Для цього потрібно провести:

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профогляд;

зробити урогенітальний мазок;

ПАП-тест шийки матки;

УЗД органів малого тазу.

Крім цього, лікар рекомендує розробити дієту:

виключити шкідливі продукти;

знизити кількість вживання цукру;

обмежити кофеїн та фаст-фуд.

Якщо пара – вегетаріанці, то про це необхідно сказати своєму лікарю. Це потрібно для того, щоб спеціалісти змогли компенсувати дефіцит вітамінів і мікроелементів.

Крім цього, необхідно провести обстеження щитоподібної залози і здати аналізи на гормони: Т3 вільний, Т4 вільний (здавати їх потрібно з 3 по 5 день менструального циклу).

Як швидко завагітніти після 30

Якщо у вас цикл – 28 днів, то зачати дитину потрібно на 14-17 день циклу. На середину циклу, день через день потрібно мати статевий акт. Після статевого акту необхідно спокійно лежати протягом 15-20 хв.

За словами гінеколога-ендокринолога Ольги Риженко, варто також дотримуватися таких порад:

максимально знизити рівень стресу;

відпустити ситуацію, якщо ви дуже хочете дитину, і не думати про це під час статевого акту;

частота статевих актів: хоча б 2-3 рази на тиждень після місячних;

перевірте масу тіла (жінки з нормальною масою тіла вагітніють швидше (ІМТ – 18,5-25));

повністю відмовтеся від куріння та алкоголю (стосується обох партнерів);

обмежте кофеїн до 200 мг (дві чашки еспресо);

введіть збалансоване харчування для обох.

Також є речі, які не впливають на швидкість настання вагітності. За словами Ольги, це: