Багато гінекологів усе частіше говорять про те, що народжувати після 30 – можна без проблем. Головне здати потрібні аналізи та підготуватися до планової вагітності. Як швидко завагітніти після 30 і що для цього потрібно – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Гінеколог Ігор Гринда зауважує, що після 30 можна спокійно народжувати. Адже при сучасному рівні розвитку акушерства кожна жінка може народити здорову дитину, і вік зовсім не є протипоказанням до пологів.
Однак для того, щоб добре виносити малюка, потрібно спершу правильно підготуватися до вагітності – правильно її спланувати.
За словами експерта, до планової вагітності потрібно готуватися хоча б за три місяці. Чоловік повинен пройти обстеження у терапевта і андролога, а жінка – у гінеколога. Для цього потрібно провести:
- профогляд;
- зробити урогенітальний мазок;
- ПАП-тест шийки матки;
- УЗД органів малого тазу.
Крім цього, лікар рекомендує розробити дієту:
- виключити шкідливі продукти;
- знизити кількість вживання цукру;
- обмежити кофеїн та фаст-фуд.
Якщо пара – вегетаріанці, то про це необхідно сказати своєму лікарю. Це потрібно для того, щоб спеціалісти змогли компенсувати дефіцит вітамінів і мікроелементів.
Крім цього, необхідно провести обстеження щитоподібної залози і здати аналізи на гормони: Т3 вільний, Т4 вільний (здавати їх потрібно з 3 по 5 день менструального циклу).
Як швидко завагітніти після 30
Якщо у вас цикл – 28 днів, то зачати дитину потрібно на 14-17 день циклу. На середину циклу, день через день потрібно мати статевий акт. Після статевого акту необхідно спокійно лежати протягом 15-20 хв.
За словами гінеколога-ендокринолога Ольги Риженко, варто також дотримуватися таких порад:
- максимально знизити рівень стресу;
- відпустити ситуацію, якщо ви дуже хочете дитину, і не думати про це під час статевого акту;
- частота статевих актів: хоча б 2-3 рази на тиждень після місячних;
- перевірте масу тіла (жінки з нормальною масою тіла вагітніють швидше (ІМТ – 18,5-25));
- повністю відмовтеся від куріння та алкоголю (стосується обох партнерів);
- обмежте кофеїн до 200 мг (дві чашки еспресо);
- введіть збалансоване харчування для обох.
Також є речі, які не впливають на швидкість настання вагітності. За словами Ольги, це:
- поза під час статевого акту;
- наявність оргазму;
- положення жінки при статевому акті.