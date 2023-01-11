Кожна жінка повинна знати свій розмір грудей. Перш за все, це знадобиться під час купівлі спідньої білизни. Для дівчат важливо, щоби бюстгальтер сидів максимально комфортно та не спричиняв дискомфорту.

Багато жінок не знають свій точний розмір грудей, проте це можна легко виправити. Факти ICTV підготували для вас кілька порад, які допоможуть самостійно визначити розмір молочних залоз.

Визначаємо розмір грудей самостійно

За словами лікаря-мамолога Ірини Богомолець, існує багато варіантів самостійного вимірювання грудей.

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– Якщо ми говоримо про домашні виміри, то найкращий варіант – це спеціальна таблиця та сантиметр. Існують ще варіанти вимірювання за допомогою долоньки, але це народні методи, які не покажуть точних результатів, – каже Богомолець.

Отож, найкращий варіант для самостійного визначення розміру грудей – це сантиметр та спеціальна таблиця.

– Як правильно міряти? Згадайте, коли ми шиємо собі білизну, то міряємо сантиметром ділянку під молочними залозами та найбільш опуклу частину грудей (біля соска). Саме так потрібно міряти й тут, – радить лікар-мамолог.

Після замірів жінка повинна перевірити свої результати у таблиці та дізнатися свій розмір грудей.

Таблиця для визначення розміру грудей

Відповідно, розмір бюстгальтера складається з буквеного та числового значення. Ці показники вказують на комплекцію жінки.

Тепер ви знаєте точний розмір свого бюста, а це значно полегшить вибір спідньої білизни!

Як розмір білизни впливає на стан грудей

Білизна, а особливо бюстгальтер, має відповідати розміру жінки та не спричиняти дискомфорту.

– Категорично заборонено носити білизну, яка тисне на молочні залози чи викликає неприємні відчуття. Білизна повинна бути зручною! Це головне, – каже лікар-мамолог Богомолець.

Також лікар не радить носити на постійній основі бюстгальтери з пуш-апом.